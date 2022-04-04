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Россия перекидывает на Донбасс "вагнеровцев" - разведка Британии

"Европейская правда"Понедельник, 4 апреля 2022, 09:51

Россия продолжает консолидировать силы для наступления на Донбасс и перекидывает в этот район наемников "Вагнера".

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в обзоре Минобороны Великобритании от 4 апреля.

"Российские силы продолжают консолидироваться и реорганизовываться, переориентируя свое наступление на Донбасс на востоке Украины. Российские войска, в том числе наемники из российской частной военной компании "Вагнер", перекидываются в этот район", - говорится в сообщении.

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Журналист-расследователь из Bellingcat Христо Грозев также пишет, что в Донецке был замечен наемник ЧВК "Вагнер". Фото одного из наемников опубликовал блогер, связанный с ГРУ. Снимок сделан на фоне отеля Park Inn, где еще недавно размещалась миссия ОБСЕ.

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В Минобороны Британии также считают, что Мариуполь почти наверняка является ключевой целью российского вторжения в Украину, поскольку контроль над ним обеспечит сухопутный коридор в Крым.

Темы: РосcиявойнаУкраинаВеликобритания
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