Россия перекидывает на Донбасс "вагнеровцев" - разведка Британии

Россия продолжает консолидировать силы для наступления на Донбасс и перекидывает в этот район наемников "Вагнера".

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в обзоре Минобороны Великобритании от 4 апреля.

"Российские силы продолжают консолидироваться и реорганизовываться, переориентируя свое наступление на Донбасс на востоке Украины. Российские войска, в том числе наемники из российской частной военной компании "Вагнер", перекидываются в этот район", - говорится в сообщении.

Журналист-расследователь из Bellingcat Христо Грозев также пишет, что в Донецке был замечен наемник ЧВК "Вагнер". Фото одного из наемников опубликовал блогер, связанный с ГРУ. Снимок сделан на фоне отеля Park Inn, где еще недавно размещалась миссия ОБСЕ.

Wagner mercenaries spotted in Donetsk. Photo, released by a GRU-linked blogger, made in front of Park Inn hotel where @OSCE was housed until recently (thus photo = now). Many of the Wagnerites are true Nazies, as some of them have told me. The irony. pic.twitter.com/zeCthglAov