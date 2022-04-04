Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Євросоюз звинуватив російську владу у звірствах у Бучі та інших містах

"Європейська правда"Понеділок, 4 квітня 2022, 11:38

Європейський Союз звинуватив російську владу у скоєнні звірств на вже звільнених територіях у Київській області, які раніше перебували під контролем російських окупаційних військ.

Про це йдеться у заяві глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля в понеділок, зробленій від імені всього Євросоюзу, повідомляє "Європейська правда".

У заяві сказано, що ЄС найрішучішим чином засуджує звірства, вчинені російськими збройними силами в ряді окупованих українських міст, які зараз звільнені. 

Реклама:

"Переконливі зображення великої кількості загиблих і жертв серед мирного населення, а також руйнування цивільної інфраструктури показують справжнє обличчя жорстокої загарбницької війни, яку Росія веде проти України та її народу. Масові вбивства в місті Буча та інших містах України будуть внесені до списку звірств, скоєних на європейській землі.

Російська влада відповідає за ці злочини, скоєні під час фактичного контролю над цим районом. Вони підпадають під дію міжнародного права окупації", - сказано у заяві.

ЄС переконаний, що винуватці цих військових злочинів та інших серйозних порушень, а також відповідальні урядовці та військові керівники будуть притягнуті до відповідальності. 

ВІДЕО ДНЯ

Європейський Союз підтримує всі заходи для забезпечення відповідальності за порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права в Україні з боку Збройних сил РФ, додається у заяві.

"Зокрема, ми повністю підтримуємо розпочате прокурором МКС розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності, а також роботу Комісії з розслідування УВКПЛ. ЄС надає допомогу Генеральному прокурору України та громадянському суспільству у збиранні та збереженні доказів військових злочинів", - заявив Боррель.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у понеділок виступив за створення міжнародної комісії для розслідування подій у Бучі і інших районах Київщини, які він називає геноцидом.

Президент Франції Еммануель Макрон після звірств у Бучі виступив за посилення санкцій проти Росії  і запровадження обмежень на імпорт російської нафти і вугілля.

Як повідомлялося, посли ЄС у середу обговорять розширення санкцій проти Росії, серед яких можливість ембарго на російські енергоносії.

Передісторія: 

Теми: БучавійнаРосіяЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
Буча
"Заслуговують бути не забутими". Історія перепоховання добровольців, які захищали Бучу
Глава Міноборони ФРН про ідею "ненасильницького" опору України: Скажіть це людям у Бучі
Президент ПАР та інші африканські лідери відвідали Бучу
Останні новини
20:29
Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
Усі новини...
Реклама: