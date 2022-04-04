Євросоюз звинуватив російську владу у звірствах у Бучі та інших містах

Європейський Союз звинуватив російську владу у скоєнні звірств на вже звільнених територіях у Київській області, які раніше перебували під контролем російських окупаційних військ.

Про це йдеться у заяві глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля в понеділок, зробленій від імені всього Євросоюзу, повідомляє "Європейська правда".

У заяві сказано, що ЄС найрішучішим чином засуджує звірства, вчинені російськими збройними силами в ряді окупованих українських міст, які зараз звільнені.

"Переконливі зображення великої кількості загиблих і жертв серед мирного населення, а також руйнування цивільної інфраструктури показують справжнє обличчя жорстокої загарбницької війни, яку Росія веде проти України та її народу. Масові вбивства в місті Буча та інших містах України будуть внесені до списку звірств, скоєних на європейській землі.

Російська влада відповідає за ці злочини, скоєні під час фактичного контролю над цим районом. Вони підпадають під дію міжнародного права окупації", - сказано у заяві.

ЄС переконаний, що винуватці цих військових злочинів та інших серйозних порушень, а також відповідальні урядовці та військові керівники будуть притягнуті до відповідальності.

Європейський Союз підтримує всі заходи для забезпечення відповідальності за порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права в Україні з боку Збройних сил РФ, додається у заяві.

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"Зокрема, ми повністю підтримуємо розпочате прокурором МКС розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності, а також роботу Комісії з розслідування УВКПЛ. ЄС надає допомогу Генеральному прокурору України та громадянському суспільству у збиранні та збереженні доказів військових злочинів", - заявив Боррель.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у понеділок виступив за створення міжнародної комісії для розслідування подій у Бучі і інших районах Київщини, які він називає геноцидом.

Президент Франції Еммануель Макрон після звірств у Бучі виступив за посилення санкцій проти Росії і запровадження обмежень на імпорт російської нафти і вугілля.

Як повідомлялося, посли ЄС у середу обговорять розширення санкцій проти Росії, серед яких можливість ембарго на російські енергоносії.

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