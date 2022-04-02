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У Білорусі продовжують активно переміщувати важку російську техніку та ракети

Ірина БалачукСубота, 2 квітня 2022, 15:46
У Білорусі продовжують активно переміщувати важку російську техніку та ракети
Фото MotolkoHelp

2 квітня територією Білорусі продовжували активно переміщати важку російську військову техніку з позначками "V" та ракети.

Джерело: білоруський журналіст та фотограф, засновник проекту MotolkoHelp Антон Мотолько у Twitter

Деталі: Зокрема, вранці 2 квітня трасою Р-122 з Чаусів у бік Черікова рухалася колона з приблизно 20 військових КамАЗів ЗС Росії з позначками "V".

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З Хойніків у бік Брагіна рухалися два причепи і тягач ЗС РФ із позначками "V". А також трактор тягнув танк.

У Мозирі помітили вантажівку КамАЗ ЗС РФ із понтонним мостом. Автомобіль мав позначку "V" та рухався у бік шосейного мосту, який веде на трасу Р-131 у бік Калінковичів.

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Також вранці 2 квітня колона з не менше ніж 30 автомобілів КамАЗ та бензовозів ВС Росії з позначкою "V" рухалася з Мар'їної Гірки у бік Бобруйска.

Об 11:00 колона з 40 одиниць російської техніки рухалася з Гомеля у бік Мінська по трасі М5. До складу колони входили 9 ракетних комплексів "Іскандер", пункти керування ними на базі автомобілів КамАЗ, Урал, 4 БТР та реактивні системи залпового вогню "Ураган".

Мотолько наголошує, що на підприємстві "Мозирсільмаш" у Мозирі (Гомельська область) дислокується нова база Збройних Сил Росії. 2 квітня на території підприємства помітили велике скупчення техніки.

Журналіст додав, що до "Мозирсільмашу" веде залізнична гілка, що робить це місце придатним для розвантаження та навантаження обладнання та товарів для постачання армії.

О 12:30 трасою Н-4739 в Мозир (Гомельська область) в'їхало не менше 10-15 автомобілів КамАЗ ЗС Росії з позначками "V", які везли понтонні мости. Техніка їхала через Мозир у бік Калінковичів. У складі цієї колони також помітили бензовози, польові кухні, БТР та КамАЗи з катерами.

О 14:00 колона російської техніки рухалася з Хойніків у бік Речиці (Гомельська область) трасою Р-33. До її складу входили 5 реактивних систем залпового вогню "Град", бронеавтомобіль "Тигр", 30 вантажівок КамАЗ та 15 вантажівок Урал.

Що було раніше: Після раунду перемовин української та російської делегацій у Стамбулі 29 березня, росіяни заявили, що буцімто "кардинально скоротять" наступ своїх окупаційних військ на чернігівському та київському напрямках.

Журналісти і волонтери регулярно фіксують переміщення російської техніки територією Білорусі. 

30 березня по території Білорусі неподалік від кордону з Україною продовжували рухатися колони російської військової техніки з позначками "V", зокрема переміщувались "Точки-У", БТРи, "Тигри", "КамАЗи" та бензовози.

Починаючи з 19:36 до 23:20 1 квітня з території Білорусі на територію України ймовірно запустили більше 30 ракет. 

Теми: БілорусьРосіявійнаУкраїна
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