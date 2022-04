У Білорусі продовжують активно переміщувати важку російську техніку та ракети

2 квітня територією Білорусі продовжували активно переміщати важку російську військову техніку з позначками "V" та ракети.

Джерело: білоруський журналіст та фотограф, засновник проекту MotolkoHelp Антон Мотолько у Twitter

Деталі: Зокрема, вранці 2 квітня трасою Р-122 з Чаусів у бік Черікова рухалася колона з приблизно 20 військових КамАЗів ЗС Росії з позначками "V".

10:30

A column of about 20 military KamAZ trucks of the Russian Armed Forces with “V” marks is moving from Chavusy towards Cherykau along the R-122 highway. pic.twitter.com/5Eq0i7a1cl — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) April 2, 2022

З Хойніків у бік Брагіна рухалися два причепи і тягач ЗС РФ із позначками "V". А також трактор тягнув танк.

У Мозирі помітили вантажівку КамАЗ ЗС РФ із понтонним мостом. Автомобіль мав позначку "V" та рухався у бік шосейного мосту, який веде на трасу Р-131 у бік Калінковичів.

Також вранці 2 квітня колона з не менше ніж 30 автомобілів КамАЗ та бензовозів ВС Росії з позначкою "V" рухалася з Мар'їної Гірки у бік Бобруйска.

ВІДЕО ДНЯ

11:30

A column of at least 30 KamAZ trucks and fuel trucks of the Russian Armed Forces with “V” marks was moving from Maryina Horka towards Babruisk. pic.twitter.com/DfigJglQJR — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) April 2, 2022

Об 11:00 колона з 40 одиниць російської техніки рухалася з Гомеля у бік Мінська по трасі М5. До складу колони входили 9 ракетних комплексів "Іскандер", пункти керування ними на базі автомобілів КамАЗ, Урал, 4 БТР та реактивні системи залпового вогню "Ураган".

11:00

A column of 40 units of Russian equipment was moving from Gomel towards Minsk along the M5 highway. The column includes 9 Iskander missile systems, command posts for them based on KamAZ, Ural and KamAZ trucks, 4 armored personnel carriers, Uragan multiple rocket launchers. pic.twitter.com/AfJ9eBFfzp — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) April 2, 2022

Мотолько наголошує, що на підприємстві "Мозирсільмаш" у Мозирі (Гомельська область) дислокується нова база Збройних Сил Росії. 2 квітня на території підприємства помітили велике скупчення техніки.

A new Russian Armed Forces base is stationed at the Mazyrselmash enterprise in Mazyr (Gomel region).



A large cluster of equipment was spotted on the territory of the Mazyrselmash enterprise in Mazyr today.

1/2 pic.twitter.com/NrJSLhkxQR — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) April 2, 2022

Журналіст додав, що до "Мозирсільмашу" веде залізнична гілка, що робить це місце придатним для розвантаження та навантаження обладнання та товарів для постачання армії.

О 12:30 трасою Н-4739 в Мозир (Гомельська область) в'їхало не менше 10-15 автомобілів КамАЗ ЗС Росії з позначками "V", які везли понтонні мости. Техніка їхала через Мозир у бік Калінковичів. У складі цієї колони також помітили бензовози, польові кухні, БТР та КамАЗи з катерами.

О 14:00 колона російської техніки рухалася з Хойніків у бік Речиці (Гомельська область) трасою Р-33. До її складу входили 5 реактивних систем залпового вогню "Град", бронеавтомобіль "Тигр", 30 вантажівок КамАЗ та 15 вантажівок Урал.

14:00

A column of Russian equipment is moving from Khoiniki towards Rechitsa (Gomel region) along the R-33 highway. The equipment includes 5 Grad multiple rocket launchers, Tigr armored vehicle, 30 KamAZ trucks and 15 Ural trucks. pic.twitter.com/8nXqSLUqOr — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) April 2, 2022

Що було раніше: Після раунду перемовин української та російської делегацій у Стамбулі 29 березня, росіяни заявили, що буцімто "кардинально скоротять" наступ своїх окупаційних військ на чернігівському та київському напрямках.

Журналісти і волонтери регулярно фіксують переміщення російської техніки територією Білорусі.

30 березня по території Білорусі неподалік від кордону з Україною продовжували рухатися колони російської військової техніки з позначками "V", зокрема переміщувались "Точки-У", БТРи, "Тигри", "КамАЗи" та бензовози.

Починаючи з 19:36 до 23:20 1 квітня з території Білорусі на територію України ймовірно запустили більше 30 ракет.