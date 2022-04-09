Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У парламенті Швеції може утворитися більшість за вступ в НАТО, якщо Фінляндія захоче в Альянс

Субота, 9 квітня 2022, 14:33

У Швеції може утворитися парламентська більшість за вступ в НАТО у випадку, якщо Фінляндія вирішить вступити до Альянсу.

Про цесвідчить інтерв'ю виданню Svenska Dagbladet лідера другої за величиною опозиційної правопопулістської партії "Шведські демократи" Їммі Окессона, повідомляє "Європейська правда".

За словами Окессона, його партія може змінити свою думку щодо вступу в НАТО.

"Тоді (якщо Фінляндія подасть заявку - Ред.) я хочу звернутися до партійної ради з проханням змінити нашу позцію", - сказав він в інтерв'ю.

"Що змінилося зараз, то це те, що Фінляндія дуже чітко рухається до членства в НАТО, і є багато ознак того, що це може статися найближчим часом. Це, а також той факт, що Україна, яка не є членом НАТО, залишилась абсолютно самотня, змусили мене змінити думку", - додав він.

Після того, як опитування показало, що більшість шведів вперше виступають за вступ до НАТО, націоналістичні шведські демократи заявили минулого місяця, що готові переглянути свою позицію про опозицію до членства.

Зміна позиції партії "Шведські демократи" означатиме, що у шведському парламенті утвориться більшість на користь приєднання до НАТО, тоді як Швеція десятиліттям була нейтральною державою.

ВІДЕО ДНЯ

Вторгнення Росії в Україну спонукало дві країни розглянути можливість приєднання до НАТО, хоча Швеція вагається більше, ніж Фінляндія, яка має 1300-кілометровий кордон з Росією.

Уряд Фінляндії заявив, що найближчими тижнями уточнить наступні кроки щодо можливого рішення про членство. 

Теми: ШвеціяНАТО
Головне сьогодні

Путін — австрійському канцлеру: Було б краще, якби війна скоріше закінчилася

оновленоРосіяни скинули на Маріуполь невідому отруту – Азов

Байден не планує їхати в Київ услід за Джонсоном – Білий дім

Росія найближчим часом не матиме достатньо ресурсу для успіху на Донбасі - ISW

ФОТОПо Білорусі росіяни їздять на авто, вкрадених в Україні – ЗМІ

У Росії затримали Суркова – ексдепутат Думи

Усі новини...
Швеція
Швеція виділяє понад $1 млрд на розміщення українських біженців
Літаки РФ з ядерною зброєю порушили повітряний простір Швеції - ЗМІ
Шведська PostNord призупиняє всі поштові відправлення до та з РФ і Білорусі
Останні новини
06:43
Україна запропонувала "іранську модель" санкцій проти "Газпрому"
06:34
Пентагон в WP: Росія посилила свої позиції навколо Донецька
05:35
Путін — австрійському канцлеру: Було б краще, якби війна скоріше закінчилася
05:06
Лондон відреагував на повідомлення про хімічну зброю в Маріуполі: Перевіряємо
04:27
Миколаївська область: Росіяни атакували українські позиції, вдаючи евакуйованих цивільних
03:29
Бельгія знову відкриває посольство в Києві
02:30
Пентагон про хімічну зброю в Маріуполі: Поки не можемо підтвердити
01:57
Верещук: Окупанти полонили 1700 українських військових та цивільних
01:45
Європол розпочав операцію по пошуку активів підсанкційних росіян
01:37
Загинуло 16 собак. Історія Гостомельського притулку, який пережив російську окупацію
Усі новини...