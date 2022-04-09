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У парламенті Швеції може утворитися більшість за вступ в НАТО, якщо Фінляндія захоче в Альянс

Субота, 9 квітня 2022, 14:33

У Швеції може утворитися парламентська більшість за вступ в НАТО у випадку, якщо Фінляндія вирішить вступити до Альянсу.

Про цесвідчить інтерв'ю виданню Svenska Dagbladet лідера другої за величиною опозиційної правопопулістської партії "Шведські демократи" Їммі Окессона, повідомляє "Європейська правда".

За словами Окессона, його партія може змінити свою думку щодо вступу в НАТО.

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"Тоді (якщо Фінляндія подасть заявку - Ред.) я хочу звернутися до партійної ради з проханням змінити нашу позцію", - сказав він в інтерв'ю.

"Що змінилося зараз, то це те, що Фінляндія дуже чітко рухається до членства в НАТО, і є багато ознак того, що це може статися найближчим часом. Це, а також той факт, що Україна, яка не є членом НАТО, залишилась абсолютно самотня, змусили мене змінити думку", - додав він.

Після того, як опитування показало, що більшість шведів вперше виступають за вступ до НАТО, націоналістичні шведські демократи заявили минулого місяця, що готові переглянути свою позицію про опозицію до членства.

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Зміна позиції партії "Шведські демократи" означатиме, що у шведському парламенті утвориться більшість на користь приєднання до НАТО, тоді як Швеція десятиліттям була нейтральною державою.

Вторгнення Росії в Україну спонукало дві країни розглянути можливість приєднання до НАТО, хоча Швеція вагається більше, ніж Фінляндія, яка має 1300-кілометровий кордон з Росією.

Уряд Фінляндії заявив, що найближчими тижнями уточнить наступні кроки щодо можливого рішення про членство. 

Теми: ШвеціяНАТО
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