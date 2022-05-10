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У Росії вже виникають проблеми з поповненням високоточних боєприпасів – Пентагон

Олена РощінаВівторок, 10 травня 2022, 07:51

Санкції проти Росії починають завдавати шкоди її оборонно-промисловій базі, зокрема, російській армії важко поповнювати запас високоточних керованих боєприпасів. 

Джерело: високопоставлений чиновник Міністерства оборони США на брифінгу 9 травня, Пентагон

Пряма мова: "Ми бачили, що вони використали вже багато високоточної зброї. Вони продовжують бити по Маріуполю купою тупих (некерованих – ред.) бомб. Отже, у них виникають проблеми з поповненням високоточних боєприпасів.

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Ми вважаємо, що санкції та експортний контроль, особливо коли йдеться про електронні компоненти, вплинули на можливості російської оборонно-промислової бази та їхню здатність поповнювати запаси". 

Деталі: За словами американського чиновника зі сфери оборони, за останню добу до України надійшло 13 поставок зброї з семи країн. 

Також він поінформував, що президент США Джо Байден попросив ще 5 мільярдів доларів на військову підтримку України.

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"Ми хотіли б погодити це до третього тижня травня, щоб мати змогу продовжувати підтримку безперервно", – сказав представник Міноборони США.

За його словами, в Україну вже доставили 85 гаубиць із 90 обіцяних, а також 110 тисяч снарядів до них.

Українські військові проходять навчання з користування новою зброєю. 

Тим часом російські військові, за словами американського чиновника, не дуже просунулися в Україні за останні 24 години. 

Він також сказав, що в Пентагоні не бачать ознак того, що Росія може мобілізувати більше сил, "незалежно від 9 травня". 

Нагадаємо: У День перемоги президент РФ Володимир Путін не оголосив мобілізацію.

9 травня президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз, який спрощує відправку військової допомоги Україні та країнам Східної Європи на тлі війни, яку розв'язала Росія.

8 травня британська розвідка повідомляла, що в Росії серйозно зменшилася кількість високоточних боєприпасів, тому вона використовує для бомбардувань застарілі ракети і бомби.

Натомість в українському Міноборони зазначили, що Росія вистріляла по Україні приблизно половину наявних ракет, але ще має потужності і певний запас комплектуючих, щоб виготовляти нові.

Теми: РосіявійназброяСША
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