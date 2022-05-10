Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Росії вже виникають проблеми з поповненням високоточних боєприпасів – Пентагон

Олена РощінаВівторок, 10 травня 2022, 07:51

Санкції проти Росії починають завдавати шкоди її оборонно-промисловій базі, зокрема, російській армії важко поповнювати запас високоточних керованих боєприпасів. 

Джерело: високопоставлений чиновник Міністерства оборони США на брифінгу 9 травня, Пентагон

Пряма мова: "Ми бачили, що вони використали вже багато високоточної зброї. Вони продовжують бити по Маріуполю купою тупих (некерованих – ред.) бомб. Отже, у них виникають проблеми з поповненням високоточних боєприпасів.

Ми вважаємо, що санкції та експортний контроль, особливо коли йдеться про електронні компоненти, вплинули на можливості російської оборонно-промислової бази та їхню здатність поповнювати запаси". 

Деталі: За словами американського чиновника зі сфери оборони, за останню добу до України надійшло 13 поставок зброї з семи країн. 

Також він поінформував, що президент США Джо Байден попросив ще 5 мільярдів доларів на військову підтримку України.

"Ми хотіли б погодити це до третього тижня травня, щоб мати змогу продовжувати підтримку безперервно", – сказав представник Міноборони США.

ВІДЕО ДНЯ

За його словами, в Україну вже доставили 85 гаубиць із 90 обіцяних, а також 110 тисяч снарядів до них.

Українські військові проходять навчання з користування новою зброєю. 

Тим часом російські військові, за словами американського чиновника, не дуже просунулися в Україні за останні 24 години. 

Він також сказав, що в Пентагоні не бачать ознак того, що Росія може мобілізувати більше сил, "незалежно від 9 травня". 

Нагадаємо: У День перемоги президент РФ Володимир Путін не оголосив мобілізацію.

9 травня президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз, який спрощує відправку військової допомоги Україні та країнам Східної Європи на тлі війни, яку розв'язала Росія.

8 травня британська розвідка повідомляла, що в Росії серйозно зменшилася кількість високоточних боєприпасів, тому вона використовує для бомбардувань застарілі ракети і бомби.

Натомість в українському Міноборони зазначили, що Росія вистріляла по Україні приблизно половину наявних ракет, але ще має потужності і певний запас комплектуючих, щоб виготовляти нові.

Теми: РосіявійназброяСША
Головне сьогодні

Російські губернатори масово складають повноваження через санкції – ЗМІ

фотоУ Німеччині арештували розкішну яхту соратника Путіна

Україна пройшла у фінал Євробачення-2022. Результати першого півфіналу

ВІДЕОЗеленський розказав, за що пам'ятатимуть Кравчука

Помер перший президент України Леонід Кравчук

відеоПридністровська загроза: Одещина готує ще 2 тисячі добровольців Тероборони

Усі новини...
Росія
Байден: У Путіна нема можливості вийти з війни
Японія запровадила санкції проти Мішустіна і компаній з "оборонки" РФ
Білий дім про промову Путіна на параді: Абсурд
Останні новини
03:33
Через обстріли росіян на Запоріжжі загинула людина, ще 8 – у лікарні
02:58
Португалія розслідує передачу РФ інформації про українських біженців
02:35
Війна в Україні: армія РФ відстає на 2 тижні від планів Путіна – Пентагон
01:52
Південь: ЗСУ знищили 79 окупантів і 12 одиниць ворожої техніки
01:28
Російські губернатори масово складають повноваження через санкції – ЗМІ
00:52
Росія заявила, що за добу вивезла з України понад 1100 дітей
00:43
РФ використала проти України 10-12 гіперзвукових ракет – Пентагон
00:23
У Сенаті США зареєстрували резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму
00:13
фотоУ Німеччині арештували розкішну яхту соратника Путіна
00:12
Україна пройшла у фінал Євробачення-2022. Результати першого півфіналу
Усі новини...