У России уже возникают проблемы с пополнением высокоточных боеприпасов – Пентагон

Санкции против России начинают причинять вред ее оборонно-промышленной базе, в частности, российской армии сложно пополнять запас высокоточных управляемых боеприпасов.

Источник: высокопоставленный чиновник Министерства обороны США на брифинге 9 мая, Пентагон

Прямая речь: "Мы видели, что они использовали много высокоточного оружия. Они продолжают бить по Мариуполю кучей тупых (неуправляемых – ред.) бомб. Следовательно, у них возникают проблемы с пополнением высокоточных боеприпасов.

Мы считаем, что санкции и экспортный контроль, особенно когда речь идет об электронных компонентах, оказали влияние на возможности российской оборонно-промышленной базы и их способность пополнять запасы".

Детали: По словам американского чиновника из сферы обороны, за последние сутки в Украину поступило 13 поставок оружия из семи стран.

Также он сообщил, что президент США Джо Байден запросил еще 5 миллиардов долларов на военную поддержку Украины.

"Мы хотели бы согласовать это до третьей недели мая, чтобы продолжать поддержку непрерывно", – сказал представитель Минобороны США.

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По его словам, в Украину уже доставили 85 гаубиц из 90 обещанных, а также 110 тысяч снарядов к ним.

Украинские военные проходят учения по пользованию новым оружием.

Между тем, российские военные, по словам американского чиновника, не очень продвинулись в Украине за последние 24 часа.

Он также сказал, что в Пентагоне не видят признаков того, что Россия может мобилизовать больше сил, "независимо от 9 мая".

Напомним: В День победы президент РФ Владимир Путин не объявил о мобилизации.

9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, который упрощает отправку военной помощи Украине и странам Восточной Европы на фоне войны, которую развязала Россия.

8 мая британская разведка сообщала, что у России серьезно снизилось количество высокоточных боеприпасов, поэтому она использует для бомбардировок устаревшие ракеты и бомбы.

А в украинском Минобороны отметили, что Россия выстреляла по Украине примерно половину имеющихся ракет, но еще имеет мощности и определенный запас комплектующих, чтобы производить новые.