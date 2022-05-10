Росіяни знову обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині

Російські військові обстріляли з артилерії Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: "Ніч з частими повітряними тривогами. На ранок артобстріл Зеленодольської громади".

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Деталі: У результаті обстрілу пошкоджено кілька будинків. Людей не зачепило.



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