Росіяни знову обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині
Вівторок, 10 травня 2022, 08:16
Російські військові обстріляли з артилерії Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині.
Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram
Пряма мова Резніченка: "Ніч з частими повітряними тривогами. На ранок артобстріл Зеленодольської громади".
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Деталі: У результаті обстрілу пошкоджено кілька будинків. Людей не зачепило.
Передісторія:
- Останнім часом окупанти постійно обстрілюють Дніпропетровську область. Найчастіше страждає Зеленодольська громада. Зокрема, сам Зеленодольськ, села Мар’янське та Велика Костромка.