Россияне снова обстреляли Зеленодольскую общину в Днепропетровской области

Российские военные обстреляли из артиллерии Зеленодольскую общину в Днепропетровской области.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Ночь с частыми воздушными тревогами. Наутро артобстрел Зеленодольской общины".

Детали: В результате обстрела повреждены несколько домов. Люди не пострадали.

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