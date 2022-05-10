Россияне снова обстреляли Зеленодольскую общину в Днепропетровской области
Вторник, 10 мая 2022, 08:16
Российские военные обстреляли из артиллерии Зеленодольскую общину в Днепропетровской области.
Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram
Прямая речь Резниченко: "Ночь с частыми воздушными тревогами. Наутро артобстрел Зеленодольской общины".
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Детали: В результате обстрела повреждены несколько домов. Люди не пострадали.
Предыстория:
- В последнее время оккупанты постоянно обстреливают Днепропетровскую область. Чаще всего страдает Зеленодольская община. В частности, сам Зеленодольск, села Марьянское и Большая Костромка.
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