РФ не соглашается на предложенные варианты спасения военных из "Азовстали" – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Россия не дает согласия ни на один из предложенных Украиной вариантов спасения украинских военных в Мариуполе.

Источник: Зеленский в речи в парламенте Мальты

Дословно: "В Мариуполе остаются его защитники. Они продолжают сопротивление на территории завода "Азовсталь". Мы используем все возможные дипломатические инструменты, чтобы организовать спасение для них.

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Но Россия пока не дает согласия ни на какой из многих предложенных вариантов".

Детали: Зеленский подчеркнул, что Украина просила у партнеров необходимое оружие, чтобы деблокировать Мариуполь и спасти всех людей – и военных, и гражданских.

"Но именно того оружия и именно в таком объеме, как нужно для деблокады Мариуполя, у нас пока нет", – сказал он.

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Зеленский упомянул битву за Мальту 1942 года, в которой острову помогли Британия и США.

"Слава богу, Британия и Соединенные Штаты реализовали эту миссию – со "Спитфайерами", которые изменили течение битвы за Мальту и помогли уничтожить амбицию тогдашнего агрессора по поводу захвата вашего острова. И сейчас мы нуждаемся в подобной миссии от наших партнеров. Чтобы уничтожить амбицию нынешнего агрессора по поводу захвата Украины и других европейских государств", - сказал он.

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