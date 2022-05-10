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РФ не соглашается на предложенные варианты спасения военных из "Азовстали" – Зеленский

Катерина ТищенкоВторник, 10 мая 2022, 20:06
РФ не соглашается на предложенные варианты спасения военных из Азовстали – Зеленский
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Россия не дает согласия ни на один из предложенных Украиной вариантов спасения украинских военных в Мариуполе.

Источник: Зеленский в речи в парламенте Мальты

Дословно: "В Мариуполе остаются его защитники. Они продолжают сопротивление на территории завода "Азовсталь". Мы используем все возможные дипломатические инструменты, чтобы организовать спасение для них.

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Но Россия пока не дает согласия ни на какой из многих предложенных вариантов".

Детали: Зеленский подчеркнул, что Украина просила у партнеров необходимое оружие, чтобы деблокировать Мариуполь и спасти всех людей – и военных, и гражданских.

"Но именно того оружия и именно в таком объеме, как нужно для деблокады Мариуполя, у нас пока нет", – сказал он.

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Зеленский упомянул битву за Мальту 1942 года, в которой острову помогли Британия и США.

"Слава богу, Британия и Соединенные Штаты реализовали эту миссию – со "Спитфайерами", которые изменили течение битвы за Мальту и помогли уничтожить амбицию тогдашнего агрессора по поводу захвата вашего острова. И сейчас мы нуждаемся в подобной миссии от наших партнеров. Чтобы уничтожить амбицию нынешнего агрессора по поводу захвата Украины и других европейских государств", - сказал он.

Предыстория:

  • Вечером 7 мая президент Владимир Зеленский заявил, что украинские власти совместно с международными организациями планируют эвакуацию раненых военных и медиков из "Азовстали".
  • 10 мая в результате авиационной бомбардировки и штурма "Азовстали" россиянами, среди украинских бойцов увеличилось количество тяжелораненых. Командиры призывали не затягивать процесс эвакуации раненных, поскольку они нуждаются в срочной медицинской помощи.
  • В "Азове" заявляли, что защитники заблокированного Мариуполя имеют четыре варианта действий, но единственным приемлемым является бороться. Там также считают, что плен означает для украинских бойцов смерть.

Темы: ЗеленскийАзовМариупольРосcия
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