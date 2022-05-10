Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ не соглашается на предложенные варианты спасения военных из "Азовстали" – Зеленский

Катерина ТищенкоВторник, 10 мая 2022, 20:06
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Россия не дает согласия ни на один из предложенных Украиной вариантов спасения украинских военных в Мариуполе.

Источник: Зеленский в речи в парламенте Мальты

Дословно: "В Мариуполе остаются его защитники. Они продолжают сопротивление на территории завода "Азовсталь". Мы используем все возможные дипломатические инструменты, чтобы организовать спасение для них.

Но Россия пока не дает согласия ни на какой из многих предложенных вариантов".

Детали: Зеленский подчеркнул, что Украина просила у партнеров необходимое оружие, чтобы деблокировать Мариуполь и спасти всех людей – и военных, и гражданских.

"Но именно того оружия и именно в таком объеме, как нужно для деблокады Мариуполя, у нас пока нет", – сказал он.

Зеленский упомянул битву за Мальту 1942 года, в которой острову помогли Британия и США.

ВИДЕО ДНЯ

"Слава богу, Британия и Соединенные Штаты реализовали эту миссию – со "Спитфайерами", которые изменили течение битвы за Мальту и помогли уничтожить амбицию тогдашнего агрессора по поводу захвата вашего острова. И сейчас мы нуждаемся в подобной миссии от наших партнеров. Чтобы уничтожить амбицию нынешнего агрессора по поводу захвата Украины и других европейских государств", - сказал он.

Предыстория:

  • Вечером 7 мая президент Владимир Зеленский заявил, что украинские власти совместно с международными организациями планируют эвакуацию раненых военных и медиков из "Азовстали".
  • 10 мая в результате авиационной бомбардировки и штурма "Азовстали" россиянами, среди украинских бойцов увеличилось количество тяжелораненых. Командиры призывали не затягивать процесс эвакуации раненных, поскольку они нуждаются в срочной медицинской помощи.
  • В "Азове" заявляли, что защитники заблокированного Мариуполя имеют четыре варианта действий, но единственным приемлемым является бороться. Там также считают, что плен означает для украинских бойцов смерть.

Темы: ЗеленскийАзовМариупольРосcия
Главное сегодня

Маск о блокировке интернета в Украине: Starlink дает отпор, Россия наращивает усилия

Ставленники Кремля будут просить Путина включить Херсонскую область в состав России без референдума

ПВО сбила ракету возле Запорожья, ее обломки разрушили объект

Кабмин упростил процедуру получения водительского удостоверения

Путин готовится к затяжной войне – глава разведки США

Россия препятствует поискам ЕС альтернативных поставщиков газа

Все новости...
"Азов" показал раненых бойцов в подземельях "Азовстали"
В Харьковской области ВСУ освободили 4 населенных пункта – Генштаб
В Сумской области произошли взрывы в разных городах
Путин готов к ядерной эскалации, если его поражение в Украине станет очевидным – глава спецслужб США
Последние новости
15:33
Папа Франциск встретился с женами защитников Мариуполя
15:27
фотоПропаганда Кремля придумала историю о введении иностранных миротворцев в Украину
15:18
Десантники поразили "Перуном" российский вертолет под Изюмом
15:16
фото Первого оккупанта будут судить за убийство гражданского – Венедиктова
15:12
Застройщики открыли продажи квартир: как изменились цены
15:03
РФ вызвала посла Польши после инцидента с облитым "кровью" послом России
14:56
Украина расширила экспорт: як вдається торгути без морских портов
14:56
ГУР: Россия отправляет на войну выпускников училищ, в Генштабе – противостояние
14:47
Следователи нашли документы, что Россия хотела захватить всю территорию Украины
14:38
Трое сотрудников ЗАЭС уволены: шли в "Бессмертном полку" оккупантов
Все новости...