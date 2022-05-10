РФ не соглашается на предложенные варианты спасения военных из "Азовстали" – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Россия не дает согласия ни на один из предложенных Украиной вариантов спасения украинских военных в Мариуполе.

Источник: Зеленский в речи в парламенте Мальты

Дословно: "В Мариуполе остаются его защитники. Они продолжают сопротивление на территории завода "Азовсталь". Мы используем все возможные дипломатические инструменты, чтобы организовать спасение для них.

Но Россия пока не дает согласия ни на какой из многих предложенных вариантов".

Детали: Зеленский подчеркнул, что Украина просила у партнеров необходимое оружие, чтобы деблокировать Мариуполь и спасти всех людей – и военных, и гражданских.

"Но именно того оружия и именно в таком объеме, как нужно для деблокады Мариуполя, у нас пока нет", – сказал он.

Зеленский упомянул битву за Мальту 1942 года, в которой острову помогли Британия и США.

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"Слава богу, Британия и Соединенные Штаты реализовали эту миссию – со "Спитфайерами", которые изменили течение битвы за Мальту и помогли уничтожить амбицию тогдашнего агрессора по поводу захвата вашего острова. И сейчас мы нуждаемся в подобной миссии от наших партнеров. Чтобы уничтожить амбицию нынешнего агрессора по поводу захвата Украины и других европейских государств", - сказал он.

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