Россияне снова обстреляли приграничье Сумщины и Черниговщины

Россияне во вторник в очередной раз обстреляли пограничные районы Сумской и Черниговской областей.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Дословно: "Около 19 часов вражеские самолеты дважды совершили пуски неуправляемыми ракетами по приграничным территориям Шосткинского района Сумской области.

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Также к вечеру уже произошло два обстрела из минометов территории Городнянского района Черниговской области, которые велись со стороны российского села Новые Юрковичи".

Детали: Пограничники отметили, что последствия обстрелов выясняются.

Что предшествовало: Ранее председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что в Шосткинском районе области произошло несколько сильных взрывов в разных городах.

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