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Россияне снова обстреляли приграничье Сумщины и Черниговщины

Катерина ТищенкоВторник, 10 мая 2022, 22:14

Россияне во вторник в очередной раз обстреляли пограничные районы Сумской и Черниговской областей.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Дословно: "Около 19 часов вражеские самолеты дважды совершили пуски неуправляемыми ракетами по приграничным территориям Шосткинского района Сумской области.

Также к вечеру уже произошло два обстрела из минометов территории Городнянского района Черниговской области, которые велись со стороны российского села Новые Юрковичи".

Детали: Пограничники отметили, что последствия обстрелов выясняются.

Что предшествовало: Ранее председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что в Шосткинском районе области произошло несколько сильных взрывов в разных городах.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В последние дни россияне постоянно обстреливают приграничные районы Сумской и Черниговской областей.
  • Так, 8 мая россияне совершили ракетные обстрелы Шосткинского района Сумской области, было повреждено еврейское кладбище в Глухове. Также в этот день обстреливали Черниговщину.
  • Вечером 9 мая российская авиация обстреливала неуправляемыми ракетами пограничную территорию Украины в Черниговской области.
  • В Черниговской области ввели дополнительные временные режимные ограничения.

Темы: Сумская областьЧерниговская областьвойна
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