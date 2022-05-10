Россияне снова обстреляли приграничье Сумщины и Черниговщины
Вторник, 10 мая 2022, 22:14
Россияне во вторник в очередной раз обстреляли пограничные районы Сумской и Черниговской областей.
Источник: Государственная пограничная служба Украины
Дословно: "Около 19 часов вражеские самолеты дважды совершили пуски неуправляемыми ракетами по приграничным территориям Шосткинского района Сумской области.
Также к вечеру уже произошло два обстрела из минометов территории Городнянского района Черниговской области, которые велись со стороны российского села Новые Юрковичи".
Детали: Пограничники отметили, что последствия обстрелов выясняются.
Что предшествовало: Ранее председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что в Шосткинском районе области произошло несколько сильных взрывов в разных городах.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- В последние дни россияне постоянно обстреливают приграничные районы Сумской и Черниговской областей.
- Так, 8 мая россияне совершили ракетные обстрелы Шосткинского района Сумской области, было повреждено еврейское кладбище в Глухове. Также в этот день обстреливали Черниговщину.
- Вечером 9 мая российская авиация обстреливала неуправляемыми ракетами пограничную территорию Украины в Черниговской области.
- В Черниговской области ввели дополнительные временные режимные ограничения.