Маск про блокування інтернету в Україні: Starlink чинить опір, Росія нарощує зусилля

Засновник SpaceX Ілон Маск заявив, що росіяни нарощують зусилля в кібервійні, зокрема, проти України, поки що системі супутникового інтернету "Starlink" вдавалося протидіяти цьому.

Джерело: Ілон Маск у Twitter

Пряма мова: "Поки що Starlink чинив опір російській кібервійні при спробах заглушити й зламати систему, але вони нарощують свої зусилля".

Starlink has resisted Russian cyberwar jamming & hacking attempts so far, but they’re ramping up their efforts https://t.co/w62yCsDA5w — Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2022

Деталі: Так Маск відреагував на інформацію про те, що Росія стояла за масовою кібератакою на супутникову мережу Інтернету, яка відключила десятки тисяч модемів на початку російсько-української війни, про що повідомили 10 травня США, Велика Британія, Канада, Естонія та Європейський Союз.

Цифровий напад на мережу KA-SAT Viasat відбувся саме тоді, коли російська бронетехніка рушила в Україну 24 лютого.

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Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що кібератака мала на меті завадити українському командуванню реагувати на вторгнення – і ці дії мали поширення на інші європейські країни.

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