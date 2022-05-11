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Маск про блокування інтернету в Україні: Starlink чинить опір, Росія нарощує зусилля

Олена РощінаСереда, 11 травня 2022, 13:50
Ілон Маск, фото Getty Images

Засновник SpaceX Ілон Маск заявив, що росіяни нарощують зусилля в кібервійні, зокрема, проти України, поки що системі супутникового інтернету "Starlink" вдавалося протидіяти цьому. 

Джерело: Ілон Маск у Twitter

Пряма мова: "Поки що Starlink чинив опір російській кібервійні при спробах заглушити й зламати систему, але вони нарощують свої зусилля".

Деталі: Так Маск відреагував на інформацію про те, що Росія стояла за масовою кібератакою на супутникову мережу Інтернету, яка відключила десятки тисяч модемів на початку російсько-української війни, про що повідомили 10 травня США, Велика Британія, Канада, Естонія та Європейський Союз.

Цифровий напад на мережу KA-SAT Viasat відбувся саме тоді, коли російська бронетехніка рушила в Україну 24 лютого. 

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Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що кібератака мала на меті завадити українському командуванню реагувати на вторгнення – і ці дії мали поширення на інші європейські країни.

Передісторія

  • Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну український міністр цифрової трансформації Михайло Федоров попросив Ілона Маска надаи Україні "Starlink" – Маск відгукнувся і вже 28 лютого Україна отримала перші станції супутникового інтернету, поставки яких продовжилися в березні. 
  • Завдяки обладнанню Starlink у Київській області після виходу російської армії звідти вдалося відновити зв'язок для жителів Ірпеня та Романівки.
  • 20 квітня Федоров повідомив, що регулятор дозволив використовувати термінали Starlink усім категоріям користувачів, а не лише критичній інфраструктурі.
  • На початку травня SpaceX дозволила переносити комплекти абонентського обладнання супутникового інтернету Starlink з одного місця до іншого.
  • Відключення мобільного зв'язку та інтернету – це один із методів Росії при спробі окупації, щоб створити інформаційний вакуум на певній території та ввести людей в оману за допомогою російської пропаганди.

Теми: МаскінтернетРосіяхакери
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