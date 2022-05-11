Маск про блокування інтернету в Україні: Starlink чинить опір, Росія нарощує зусилля
Засновник SpaceX Ілон Маск заявив, що росіяни нарощують зусилля в кібервійні, зокрема, проти України, поки що системі супутникового інтернету "Starlink" вдавалося протидіяти цьому.
Джерело: Ілон Маск у Twitter
Пряма мова: "Поки що Starlink чинив опір російській кібервійні при спробах заглушити й зламати систему, але вони нарощують свої зусилля".
Starlink has resisted Russian cyberwar jamming & hacking attempts so far, but they’re ramping up their efforts https://t.co/w62yCsDA5w
— Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2022
Деталі: Так Маск відреагував на інформацію про те, що Росія стояла за масовою кібератакою на супутникову мережу Інтернету, яка відключила десятки тисяч модемів на початку російсько-української війни, про що повідомили 10 травня США, Велика Британія, Канада, Естонія та Європейський Союз.
Цифровий напад на мережу KA-SAT Viasat відбувся саме тоді, коли російська бронетехніка рушила в Україну 24 лютого.
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що кібератака мала на меті завадити українському командуванню реагувати на вторгнення – і ці дії мали поширення на інші європейські країни.
Передісторія:
- Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну український міністр цифрової трансформації Михайло Федоров попросив Ілона Маска надаи Україні "Starlink" – Маск відгукнувся і вже 28 лютого Україна отримала перші станції супутникового інтернету, поставки яких продовжилися в березні.
- Завдяки обладнанню Starlink у Київській області після виходу російської армії звідти вдалося відновити зв'язок для жителів Ірпеня та Романівки.
- 20 квітня Федоров повідомив, що регулятор дозволив використовувати термінали Starlink усім категоріям користувачів, а не лише критичній інфраструктурі.
- На початку травня SpaceX дозволила переносити комплекти абонентського обладнання супутникового інтернету Starlink з одного місця до іншого.
- Відключення мобільного зв'язку та інтернету – це один із методів Росії при спробі окупації, щоб створити інформаційний вакуум на певній території та ввести людей в оману за допомогою російської пропаганди.