Маск про блокування інтернету в Україні: Starlink чинить опір, Росія нарощує зусилля

Засновник SpaceX Ілон Маск заявив, що росіяни нарощують зусилля в кібервійні, зокрема, проти України, поки що системі супутникового інтернету "Starlink" вдавалося протидіяти цьому.

Джерело: Ілон Маск у Twitter

Пряма мова: "Поки що Starlink чинив опір російській кібервійні при спробах заглушити й зламати систему, але вони нарощують свої зусилля".

Starlink has resisted Russian cyberwar jamming & hacking attempts so far, but they’re ramping up their efforts https://t.co/w62yCsDA5w