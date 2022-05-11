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Маск о блокировке интернета в Украине: Starlink дает отпор, Россия наращивает усилия

Елена РощинаСреда, 11 мая 2022, 13:50
Илон Маск, фото Getty Images

Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что россияне наращивают усилия в кибервойне, в частности, против Украины, пока системе спутникового интернета Starlink удавалось противодействовать этому.

Источник: Илон Маск в Twitter

Прямая речь: "Пока Starlink сопротивлялся российской кибервойне при попытках заглушить и сломать систему, но они наращивают свои усилия".

Детали: Так Маск отреагировал на информацию о том, что Россия стояла за массовой кибератакой на спутниковую сеть Интернета, отключив десятки тысяч модемов в начале российско-украинской войны, о чем сообщили 10 мая США, Великобритания, Канада, Эстония и Европейский Союз.

Цифровое нападение на сеть KA-SAT Viasat  произошло именно тогда, когда российская бронетехника двинулась в Украину 24 февраля.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что кибератака имела целью помешать украинскому командованию реагировать на вторжение – и эти действия были распространены на другие европейские страны.

Предыстория:

  • После полномасштабного вторжения России в Украину украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров попросил Илона Маска предоставить Украине "Starlink" – Маск откликнулся и уже 28 февраля Украина получила первые станции спутникового интернета, поставки которых продолжились в марте.
  • Благодаря оборудованию Starlink в Киевской области после выхода российской армии оттуда удалось восстановить связь для жителей Ирпеня и Романовки.
  • 20 апреля Федоров сообщил, что регулятор позволил использовать терминалы Starlink всем категориям пользователей, а не только критической инфраструктуре.
  • В начале мая SpaceX разрешила переносить комплекты абонентского оборудования спутникового интернет Starlink с одного места в другое.
  • Отключение мобильной связи и интернета – это один из методов России при попытке оккупации, чтобы создать информационный вакуум на определенной территории и ввести людей в заблуждение с помощью российской пропаганды.

Темы: МаскинтернетРосcияхакеры
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