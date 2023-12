Маск о блокировке интернета в Украине: Starlink дает отпор, Россия наращивает усилия

Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что россияне наращивают усилия в кибервойне, в частности, против Украины, пока системе спутникового интернета Starlink удавалось противодействовать этому.

Источник: Илон Маск в Twitter

Прямая речь: "Пока Starlink сопротивлялся российской кибервойне при попытках заглушить и сломать систему, но они наращивают свои усилия".

Starlink has resisted Russian cyberwar jamming & hacking attempts so far, but they’re ramping up their efforts https://t.co/w62yCsDA5w