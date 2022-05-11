Маск о блокировке интернета в Украине: Starlink дает отпор, Россия наращивает усилия

Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что россияне наращивают усилия в кибервойне, в частности, против Украины, пока системе спутникового интернета Starlink удавалось противодействовать этому.

Источник: Илон Маск в Twitter

Прямая речь: "Пока Starlink сопротивлялся российской кибервойне при попытках заглушить и сломать систему, но они наращивают свои усилия".

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Starlink has resisted Russian cyberwar jamming & hacking attempts so far, but they’re ramping up their efforts https://t.co/w62yCsDA5w — Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2022

Детали: Так Маск отреагировал на информацию о том, что Россия стояла за массовой кибератакой на спутниковую сеть Интернета, отключив десятки тысяч модемов в начале российско-украинской войны, о чем сообщили 10 мая США, Великобритания, Канада, Эстония и Европейский Союз.

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Цифровое нападение на сеть KA-SAT Viasat произошло именно тогда, когда российская бронетехника двинулась в Украину 24 февраля.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что кибератака имела целью помешать украинскому командованию реагировать на вторжение – и эти действия были распространены на другие европейские страны.

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