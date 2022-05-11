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Міноборони РФ знову фантазує: секретними біолабораторіями в Україні керували Pfizer i Moderna

"Українська правда"Середа, 11 травня 2022, 17:07
Міноборони РФ знову фантазує: секретними біолабораторіями в Україні керували Pfizer i Moderna
ампули з вакцинами pfizer i moderna. фото ілюстративне: getty images

У російському міністерстві оборони вкотре поширили безпідставні звинувачення щодо розробки в Україні американськими військовими таємної біологічної зброї, але цього разу їм допомагали фармацевтичні компанії Pfizer i Moderna.

Джерело: російська державна інформагенція "ТАСС" з коментарем начальника російських військ радіаційного, хімічного й біологічного захисту Ігоря Кірілова 

Пряма мова Кірілова: "У цю схему залучені великі фармацевтичні компанії, зокрема Pfizer, Moderna, Merck, а також компанія Gilead, яка афілійована з американським військовим відомством.

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У результаті західні компанії суттєво скорочують витрати на реалізацію дослідницьких програм і отримують конкурентні переваги.

Спільно з американськими фармацевтичними компаніями і підрядниками з Пентаґона до військово-біологічної діяльності залучені українські державні структури, основними завданнями котрих є приховування незаконної діяльності, проведення польових і клінічних дослідів і надання необхідного біоматеріалу". 

Деталі: За даними "потужної" російської розвідки, всі ці біологічні досліди фінансували приховано з фондів Демократичної партії США. Буцімто, ці компанії давали щедрі пожертвування політикам Демократичної партії, аби вони профінансували ці "масштабні злочинні" програми розробки біологічної зброї в Україні.

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Також військові США в цих секретних біолабораторіх начебто вивчили резистентність населення до антибіотиків та рівень антитіл у людей з різних регіонів до різних захворювань.

Проте не лише американці, за словами Кірілова, мали змогу користуватися перевагими біологічних дослідів на території України. У фантазії штабних спеціалістів, яким дають бойові завдання з розробки фейків, Німеччина також здійснювала таємні біологічні досліди.

За версією російського відомства, епідеміологи з військового інституту мікробіології Бундесвера Федеральної Республіки Німеччина з 2016 по 2019 роки вивезли 3,5 тисячі пробірок із сивороткою крові громадян України з 25 областей. До речі, цього разу в російському мінобороні правильно зазначили, що Україна складається з 25 областей, включно з Донецькою та Луганською областями. 

Однак, російські військовики переконані, що Німеччина планувала якісь зловісні військові плани проти росіян на території України розробляючи біологічну зброю.

Такі звинувачення з боку російського уряду на адресу провідних фармацевтичних компаній світу, які зіграли ключову роль у протидії пандемії COVID-19, можуть лише вказувати на те, що люди, щеплені російською вакциною "Спутнік V", самі стали жертвами біологічної зброї.

Передісторія:

  • На початку березня російське міноборони поширювало маячню, що коронавірус розробили й поширили в Україні через таємні біологічні лабораторії.
  • Через тиждень 17 березня російське відомство заявило, що українська влада приховала витік у 2018 році з однієї лабораторії, де бойові комари перенесли небезпечне захворювання мешканцям окупованого Донбасу.
  • У квітні росіяни показали якісь "документи" і "докази", що син президента США Джо Байдена Хантер роздавав вказівки, як розробляти секретну біозброю, що буде вбивати лише слов’ян-росіян.
  • Крім того, Україна нібито готувала заходи щодо зараження росіян через морську воду різними захворюваннями, проти яких уже давно існують вакцини в цивілізованих країнах.

Теми: РосіяпропагандакоронавірусСША
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