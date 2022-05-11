У російському міністерстві оборони вкотре поширили безпідставні звинувачення щодо розробки в Україні американськими військовими таємної біологічної зброї, але цього разу їм допомагали фармацевтичні компанії Pfizer i Moderna.

Джерело: російська державна інформагенція "ТАСС" з коментарем начальника російських військ радіаційного, хімічного й біологічного захисту Ігоря Кірілова

Пряма мова Кірілова: "У цю схему залучені великі фармацевтичні компанії, зокрема Pfizer, Moderna, Merck, а також компанія Gilead, яка афілійована з американським військовим відомством.

Реклама:

У результаті західні компанії суттєво скорочують витрати на реалізацію дослідницьких програм і отримують конкурентні переваги.

Спільно з американськими фармацевтичними компаніями і підрядниками з Пентаґона до військово-біологічної діяльності залучені українські державні структури, основними завданнями котрих є приховування незаконної діяльності, проведення польових і клінічних дослідів і надання необхідного біоматеріалу".

Деталі: За даними "потужної" російської розвідки, всі ці біологічні досліди фінансували приховано з фондів Демократичної партії США. Буцімто, ці компанії давали щедрі пожертвування політикам Демократичної партії, аби вони профінансували ці "масштабні злочинні" програми розробки біологічної зброї в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Також військові США в цих секретних біолабораторіх начебто вивчили резистентність населення до антибіотиків та рівень антитіл у людей з різних регіонів до різних захворювань.

Проте не лише американці, за словами Кірілова, мали змогу користуватися перевагими біологічних дослідів на території України. У фантазії штабних спеціалістів, яким дають бойові завдання з розробки фейків, Німеччина також здійснювала таємні біологічні досліди.

За версією російського відомства, епідеміологи з військового інституту мікробіології Бундесвера Федеральної Республіки Німеччина з 2016 по 2019 роки вивезли 3,5 тисячі пробірок із сивороткою крові громадян України з 25 областей. До речі, цього разу в російському мінобороні правильно зазначили, що Україна складається з 25 областей, включно з Донецькою та Луганською областями.

Однак, російські військовики переконані, що Німеччина планувала якісь зловісні військові плани проти росіян на території України розробляючи біологічну зброю.

Такі звинувачення з боку російського уряду на адресу провідних фармацевтичних компаній світу, які зіграли ключову роль у протидії пандемії COVID-19, можуть лише вказувати на те, що люди, щеплені російською вакциною "Спутнік V", самі стали жертвами біологічної зброї.

Передісторія: