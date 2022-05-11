Минобороны РФ снова фантазирует: секретными биолабораториями в Украине руководили Pfizer и Moderna

В российском министерстве обороны снова распространили безосновательные обвинения в разработке в Украине американскими военными тайного биологического оружия, но в этот раз им помогали фармацевтические компании Pfizer и Moderna.

Источник: российское государственное информагентство "ТАСС" с комментарием начальника российских войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова

Прямая речь Кириллова: "В эту схему вовлечены крупные фармацевтические компании, в том числе Pfizer, Moderna, Merck, а также аффилированная с американским военным ведомством компания Gilead.

Реклама:

В результате западные компании серьезно сокращают затраты на реализацию исследовательских программ и получают значительные конкурентные преимущества.

Наряду с американскими фармацевтическими компаниями и подрядчиками Пентагона в военно-биологическую деятельность вовлечены украинские госструктуры, основными задачами которых является сокрытие незаконной деятельности, проведение полевых и клинических испытаний и предоставление необходимого биоматериала".

Детали: По данным "мощной" российской разведки, все эти биологические опыты финансировали скрытно из фондов Демократической партии США. Эти компании якобы давали щедрые пожертвования политикам Демократической партии, чтобы они профинансировали эти "масштабные преступные" программы разработки биологического оружия в Украине.

ВИДЕО ДНЯ

Также военные США в этих секретных биолабораториях якобы изучили резистентность населения к антибиотикам и уровень антител у людей из разных регионов к разным заболеваниям.

Однако не только американцы, по словам Кириллова, могли пользоваться преимуществами биологических опытов на территории Украины. В фантазии штабных профессионалов, которым дают боевые задачки по разработке фейков, Германия также осуществляла тайные биологические опыты.

По версии российского ведомства, эпидемиологи из военного института микробиологии Бундесвера Федеральной Республики Германия с 2016 по 2019 годы вывезли 3,5 тысяч проб сыворотки крови граждан Украины из 25 областей. Кстати, на этот раз в российском минобороне правильно отметили, что Украина состоит из 25 областей, включая Донецкую и Луганскую области.

Однако российские военные убеждены, что Германия планировала какие-то "зловещие" военные планы против россиян на территории Украины, разрабатывая биологическое оружие.

Напомним: