Використання росіянами надзвукових ракет не зіграло вагомої ролі – Пентагон
На думку військового керівництва США, використання росіянами надзвукових ракет для враження цілей в Україні не зіграло суттєвої ролі в перебігу війни.
Джерело: Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі на слуханнях підкомітету Палати представників щодо закупівель у сфері оборони
Пряма мова Міллі: "Якщо не зважати на швидкісні характеристики цієї зброї, (а розглядати – ред.) в контексті враження цілей, то ми не бачимо, щоби використання росіянами тієї невеликої кількості надзвукових ракет мало якусь вирішальну чи суттєву роль у перебігу війни".
Деталі: Міллі підтвердив, що Пентаґон вважає ці атаки росіян першими в історії випадком застосування надзвукових ракет у бойових діях.
За його словами, американська розвідка детально аналізувала наслідок кожної атаки росіян надзвуковими ракетами, але поділитися деталями може лише на закритому від громадськості слуханні Конґресу.
Міністр оборони США Ллойд Остін погодився з такою оцінкою генерала Міллі. Міністр також додав, що російський президент Володимир Путін хоче показати, що він має перевагу в озброєнні перед рештою світу, застосовуючи таку зброю в бою.
Однак, на думу Остіна, навряд чи найближчим часом Путін готовий наважитися на використання ядерних боєзарядів.
Передісторія:
- Очільниця розвідувальних агенцій США Евріл Гайнс переконана, що Путін планує затягнути війну, очікуючи виснажити Україну та західні уряди від війни. Гайнс також вважає, що Путін може використати ядерну зброю, якщо поразка його військ в Україні стане занадто очевидною навіть для широких мас росіян.
- На слуханнях у Конґресі 10 травня очільники американських розвідувальних управлінь поділилися своїми даними, що росіяни планують відкрити новий фронт у Придністров’ї та оголосити загальну мобілізацію.
- Американська розвідка підтвердила, що українські військові ліквідували від 8 до 10 російських генералів на полі бою.