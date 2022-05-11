Використання росіянами надзвукових ракет не зіграло вагомої ролі – Пентагон

російський міг-31к з надзвуковою ракетою "кінжал" у 2018 році. фото ілюстративне: getty images

На думку військового керівництва США, використання росіянами надзвукових ракет для враження цілей в Україні не зіграло суттєвої ролі в перебігу війни.

Джерело: Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі на слуханнях підкомітету Палати представників щодо закупівель у сфері оборони

Пряма мова Міллі: "Якщо не зважати на швидкісні характеристики цієї зброї, (а розглядати – ред.) в контексті враження цілей, то ми не бачимо, щоби використання росіянами тієї невеликої кількості надзвукових ракет мало якусь вирішальну чи суттєву роль у перебігу війни".

Деталі: Міллі підтвердив, що Пентаґон вважає ці атаки росіян першими в історії випадком застосування надзвукових ракет у бойових діях.

За його словами, американська розвідка детально аналізувала наслідок кожної атаки росіян надзвуковими ракетами, але поділитися деталями може лише на закритому від громадськості слуханні Конґресу.

Міністр оборони США Ллойд Остін погодився з такою оцінкою генерала Міллі. Міністр також додав, що російський президент Володимир Путін хоче показати, що він має перевагу в озброєнні перед рештою світу, застосовуючи таку зброю в бою.

Однак, на думу Остіна, навряд чи найближчим часом Путін готовий наважитися на використання ядерних боєзарядів.

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