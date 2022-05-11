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Использование россиянами сверхзвуковых ракет не сыграло значимой роли – Пентагон

Денис КарловскийСреда, 11 мая 2022, 19:44
Использование россиянами сверхзвуковых ракет не сыграло значимой роли – Пентагон
российский миг-31к со сверхзвуковой ракетой "Кинжал" в 2018 году. фото иллюстративное: getty images

По мнению военного руководства США, использование россиянами сверхзвуковых ракет для поражения целей в Украине не сыграло значимой роли в ходе войны.

Источник: председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли на слушаниях подкомитета Палаты представителей по закупкам в сфере обороны

Прямая речь Милли: "Если не учитывать скоростные характеристики этого оружия, (а рассматривать – ред.) в контексте впечатления целей, то мы не видим, чтобы использование россиянами того небольшого количества сверхзвуковых ракет имело какую-то решающую или существенную роль в ходе войны".

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Детали: Милли подтвердил, что Пентагон считает эти атаки россиян первыми в истории случаем применения сверхзвуковых ракет в боевых действиях.

По его словам, американская разведка подробно анализировала следствие каждой атаки россиян сверхзвуковыми ракетами, но поделиться деталями может только на закрытом от общественности слушании Конгресса.

Министр обороны США Ллойд Остин согласился с такой оценкой генерала Милли. Министр также добавил, что российский президент Владимир Путин хочет показать, что у него, дескать, есть преимущество в вооружении перед остальным миром.

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Однако, по мнению Остина, вряд ли в ближайшее время Путин готов решиться на использование ядерных боезарядов.

Напомним:

  • Глава разведывательных агентств США Эврил Хэйнс убеждена, что Путин планирует затянуть войну, ожидая истощать Украину и западные правительства от войны. Гайнс также считает, что Путин может использовать ядерное оружие, если поражение его войск в Украине станет слишком очевидным даже для широких масс россиян.
  • На слушаниях в Конгрессе 10 мая главы американских разведывательных управлений поделились своими данными, что россияне планируют открыть новый фронт в Приднестровье и объявить всеобщую мобилизацию.
  • Американская разведка подтвердила, что украинские военные ликвидировали от 8 до 10 российских генералов на поле боя.

Темы: РосcияоружиеСШАразведка
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