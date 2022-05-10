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Путін готовий до ядерної ескалації, якщо його поразка в Україні стане очевидною – голова спецслужб США

Денис КарловськийВівторок, 10 травня 2022, 19:39
евріл гайнс на слуханнях у сенаті сша 10 травня. фото: getty images

На думку очільниці національної розвідки США Евріл Гейнс, російський президент Володимир Путін готовий застосувати тактичну ядерну зброю на території України, якщо поразку його військ в Україні неможливо буде приховати.

Джерело: the Guardian з доповіддю Гейнс на слуханнях комітету збройних сил Сенату США

Пряма мова Гейнс: "Ми вважаємо, що відчуття неминучості поразки в Україні (Путін може сприйняти як загрозу своєму політичному виживанню – ред.), або, якщо НАТО фактично буде втручатися чи готове втрутитися, тоді, очевидно, він це буде сприймати як екзистенційну загрозу Росії".

Деталі: Посадовиця додала, що розвідувальні агенції зможуть побачити заздалегідь підготовку до ядерного удару з боку Росії. Насамперед, це можлива передислокація озброєння, яке здатне переносити ядерні боєзаряди.

Розвідка США вважає, що на даному етапі Путін не готовий до ескалації війни через використання тактичної ядерної зброї.

Риторика про можливе застосування ядерної зброї потрібна Кремлю для того, аби віднадити Захід від підтримки і допомоги Україні. Проте, у сприйнятті Путіна, західні лідери здебільшого проігнорували його погрози.

Тому в Кремлі міркують над тим, аби найближчим часом провести навчання військ стратегічного стримування із публічним запуском ракет наземного й морського базування, а також вильотів ядерної авіації. Такі плани буцімто мають на меті створити більш загрозливі сигнали західним політикам та розвідувальним агентствам.

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Наразі головним розрахунком Кремля є те, що західні уряди поступово послаблюватимуть підтримку України через внутрішні проблеми, зокрема зростання цін та перебоїв постачання продуктів харчування й пального.

Гейнс отримує звіти від всіх американських спецслужб, включно зі ЦРУ та АНБ. 

Передісторія:

  • Гайнс також заявила, що Путін хоче розпочати бойові дії на новому фронті в Придністров’ї, щоби відтягнути частину української армії, а також запровадити воєнний стан у Росії, щоби оголосити загальну мобілізацію. Через демонстраційні дії в Придністров’ї на Одещині оголосили плани про призов ще двох тисяч бійців у батальйони територіальної оборони.
  • За даними видання Financial Times, західні уряди вже сумніваються в готовності Росії до ядерної ескалації, а тому пришвидшили постачання важкого озброєння в Україну.
  • Керівництво Північноатлантичного альянсу не має даних, що Росія готує ядерний удар по Україні. Директор ЦРУ Вільям Бернз так само заявив про відсутність наочних доказів підготовки ядерного удару по Україні.

Теми: ядерна зброяПутінСШАрозвідка
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