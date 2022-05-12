Оккупанты отвергли возможность экстракции военных с "Азовстали"

Главарь группировки "ДНР" Денис Пушилин подтвердил, что российские силы продолжают попытки захвата завода "Азовсталь" в Мариуполе, а также отверг возможность экстракции украинских военнослужащих оттуда.

Источник: Пушилин в комментарии российским пропагандистам, которого цитируют "Новости Донбасса"

Прямая речь Пушилина: "Там уже все планомерно идет, все понятно. Гражданских нет, поэтому наши подразделения могут с холодной головой, с понятными расчетами могут выводить ситуацию эту к логическому завершению…

Почему они вдруг решили, что на это должны обращать внимание внешние силы? И что касается нас и касается России... Я говорю об этих всех припадках о всякого рода экстракшенами.

Послушайте, но это же не экстрадиция. Они пытаются прийти к почетной капитуляции. Но какая почетная капитуляция? Почему мы должны по этому пути пойти?".

Детали: Пушилин хочет, чтобы защитники "Азовстали" "сложили оружие и пошли под трибунал".

Справка: Эксфильтрация или экстракция – тактика перемещения персонала (военных, гражданских) из вражеской среды в безопасную зону в условиях, когда есть угроза потери контроля над территорией и гибели людей.

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