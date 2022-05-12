Оккупанты отвергли возможность экстракции военных с "Азовстали"
Главарь группировки "ДНР" Денис Пушилин подтвердил, что российские силы продолжают попытки захвата завода "Азовсталь" в Мариуполе, а также отверг возможность экстракции украинских военнослужащих оттуда.
Источник: Пушилин в комментарии российским пропагандистам, которого цитируют "Новости Донбасса"
Прямая речь Пушилина: "Там уже все планомерно идет, все понятно. Гражданских нет, поэтому наши подразделения могут с холодной головой, с понятными расчетами могут выводить ситуацию эту к логическому завершению…
Почему они вдруг решили, что на это должны обращать внимание внешние силы? И что касается нас и касается России... Я говорю об этих всех припадках о всякого рода экстракшенами.
Послушайте, но это же не экстрадиция. Они пытаются прийти к почетной капитуляции. Но какая почетная капитуляция? Почему мы должны по этому пути пойти?".
Детали: Пушилин хочет, чтобы защитники "Азовстали" "сложили оружие и пошли под трибунал".
Справка: Эксфильтрация или экстракция – тактика перемещения персонала (военных, гражданских) из вражеской среды в безопасную зону в условиях, когда есть угроза потери контроля над территорией и гибели людей.
Напомним:
- 7 мая Сергей Волына заявил, что защитники оказались в адском реалити-шоу, за которым наблюдает весь мир. И они все еще надеются, что решение об их спасении будет принято.
- Украинская сторона предлагает россиянам обменять тяжелораненых украинских военных, которые остаются на "Азовстали", на пленных военных РФ. Договоренности еще нет. Переговоры продолжаются.
- Волына обратился к изобретателю Илону Маску за помощью в эвакуации из "Азовстали".