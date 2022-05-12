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Масові поховання довкола Маріуполя продовжують збільшуватися 

Денис КарловськийЧетвер, 12 травня 2022, 19:31
масові поховання в старому криму 8 травня. фото: planet labs/схеми/радіо свобода

Супутники зафіксували збільшення в розмірах місць масових поховань в селах довкола Маріуполя.

Джерело: "Схеми" з посиланням на супутникові знімки Planet Labs

Деталі: Супутник зафіксував, що в травні масові поховання маріупольців у селищі Старий Крим і селі Виноградне збільшилися в розмірах.

Якщо порівняти супутникові знімки цвинтаря в Старому Криму від 24 квітня і 8 травня, то загальна довжина траншеї збільшилась із 200 метрів у квітні до 340 метрів у травні.

Крім того, у Старому Криму збільшилась і кількість траншей.

У Виноградному на знімку від 6 травня суттєво збільшилась кількість траншей, якщо порівнювати з 21 квітня.

Масові поховання маріупольців у Виноградному й російська артилерія на околицях села
Масові поховання маріупольців у Виноградному й російська артилерія на околицях села
Фото: planet labs/схеми/радіо свобода

Пряма мова мера Маріуполя Вадима Бойченка: "Зараз російські окупанти намагаються зробити все для того, щоб сховати свої воєнні злочини. Вони ховають тіла у братських могилах та використовують мобільні крематорії. Тобто ми розуміємо, що їм потрібно приховати понад 20 тисяч вбитих маріупольців. 

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Але ми продовжуємо фіксувати ці масові поховання для того, щоб не дозволити приховати ці злочини проти маріупольців".

Деталі: Мер розповів, що російські окупанти поспішали прибрати трупи загиблих із середмістя до 9 травня, щоби показати "картинку" для пропаганди.

Місцева влада має дані, що російські окупанти примушують працювати на місцях масового поховання за "їжу, питну воду й ліки", яких катастрофічно бракує в місті.

Мапа масових поховань поблизу Маріуполя
Мапа масових поховань поблизу Маріуполя

Крім того, на супутникових знімках цвинтаря Виноградного 6 травня, журналісти помітили військову техніку росіян. Фахівці повідомили, що це схоже на артилерійські установки.

Передісторія:

  • Супутники Maxar Technologies зафіксували появу траншей завдовжки 300 метрів наприкінці березня на полі поблизу Мангуша, куди окупанти вивозили тіла вбитих маріупольців.
  • У Маріупольській міськраді вирахували, що в такі траншеї можуть бути поховані до 9 тисяч людей.
  • Подібну братську могилу з супутників зафіксували у селищі Виноградне неподалік від Маріуполя.
  • Наприкінці квітня супутники виявили появу масового поховання на цвинтарі Старого Крима в північно-західному передмісті Маріуполя.

Теми: Маріупольокупаціягеноцид
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