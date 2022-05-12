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Масові поховання довкола Маріуполя продовжують збільшуватися 

Денис КарловськийЧетвер, 12 травня 2022, 19:31
Масові поховання довкола Маріуполя продовжують збільшуватися 
масові поховання в старому криму 8 травня. фото: planet labs/схеми/радіо свобода

Супутники зафіксували збільшення в розмірах місць масових поховань в селах довкола Маріуполя.

Джерело: "Схеми" з посиланням на супутникові знімки Planet Labs

Деталі: Супутник зафіксував, що в травні масові поховання маріупольців у селищі Старий Крим і селі Виноградне збільшилися в розмірах.

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Якщо порівняти супутникові знімки цвинтаря в Старому Криму від 24 квітня і 8 травня, то загальна довжина траншеї збільшилась із 200 метрів у квітні до 340 метрів у травні.

Крім того, у Старому Криму збільшилась і кількість траншей.

У Виноградному на знімку від 6 травня суттєво збільшилась кількість траншей, якщо порівнювати з 21 квітня.

ВІДЕО ДНЯ
Масові поховання маріупольців у Виноградному й російська артилерія на околицях села
Масові поховання маріупольців у Виноградному й російська артилерія на околицях села
Фото: planet labs/схеми/радіо свобода

Пряма мова мера Маріуполя Вадима Бойченка: "Зараз російські окупанти намагаються зробити все для того, щоб сховати свої воєнні злочини. Вони ховають тіла у братських могилах та використовують мобільні крематорії. Тобто ми розуміємо, що їм потрібно приховати понад 20 тисяч вбитих маріупольців. 

Але ми продовжуємо фіксувати ці масові поховання для того, щоб не дозволити приховати ці злочини проти маріупольців".

Деталі: Мер розповів, що російські окупанти поспішали прибрати трупи загиблих із середмістя до 9 травня, щоби показати "картинку" для пропаганди.

Місцева влада має дані, що російські окупанти примушують працювати на місцях масового поховання за "їжу, питну воду й ліки", яких катастрофічно бракує в місті.

Мапа масових поховань поблизу Маріуполя
Мапа масових поховань поблизу Маріуполя

Крім того, на супутникових знімках цвинтаря Виноградного 6 травня, журналісти помітили військову техніку росіян. Фахівці повідомили, що це схоже на артилерійські установки.

Передісторія:

  • Супутники Maxar Technologies зафіксували появу траншей завдовжки 300 метрів наприкінці березня на полі поблизу Мангуша, куди окупанти вивозили тіла вбитих маріупольців.
  • У Маріупольській міськраді вирахували, що в такі траншеї можуть бути поховані до 9 тисяч людей.
  • Подібну братську могилу з супутників зафіксували у селищі Виноградне неподалік від Маріуполя.
  • Наприкінці квітня супутники виявили появу масового поховання на цвинтарі Старого Крима в північно-західному передмісті Маріуполя.

Теми: Маріупольокупаціягеноцид
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