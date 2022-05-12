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Массовые захоронения вокруг Мариуполя продолжают увеличиваться

Денис КарловскийЧетверг, 12 мая 2022, 19:31
массовые захоронения в старом крыму, снимок от 8 мая. фото: planet labs/схемы/радио свобода

Спутники зафиксировали увеличение длины мест массовых захоронений в селах вокруг Мариуполя.

Источник: "Схемы" со ссылкой на спутниковые снимки Planet Labs

Детали: Спутник зафиксировал, что в мае массовые захоронения мариупольцев в поселке Старый Крым и Виноградное увеличились в размерах.

Если сравнить спутниковые снимки кладбища в Старом Крыму с 24 апреля и 8 мая, то общая длина траншеи увеличилась с 200 метров в апреле до 340 метров в мае.

Кроме того, в Старом Крыму увеличилось и количество траншей.

В Виноградном на снимке от 6 мая существенно увеличилось количество траншей, если сравнивать с 21 апреля.

Место массового захоронения мариупольцев в Виноградном и российская военная техника в окрестностях (6 мая)
Место массового захоронения мариупольцев в Виноградном и российская военная техника в окрестностях (6 мая)
Фото: planet labs/схеми/радіо свобода

Прямая речь мэра Мариуполя Вадима Бойченко: "Сейчас российские оккупанты пытаются сделать все для того, чтобы скрыть свои военные преступления. Они прячут тела в братских могилах и используют мобильные крематории. То есть мы понимаем, что им нужно скрыть более 20 тысяч убитых мариупольцев.

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Но мы продолжаем фиксировать эти массовые захоронения для того, чтобы не разрешить скрыть эти преступления против мариупольцев".

Детали: Мэр рассказал, что российские оккупанты спешили убрать трупы погибших из центра города до 9 мая, чтобы показать "картинку" для пропаганды.

У местных властей есть данные, что российские военные заставляют работать местных жителей на местах массового захоронения взамен на "еду, питьевую воду и лекарства", которых катастрофически не хватает в городе.

Карта массовых захоронений мариупольцев вокруг города
Карта массовых захоронений мариупольцев вокруг города

Кроме того, на спутниковых снимках Виноградного кладбища 6 мая, журналисты заметили военную технику россиян. Специалисты сообщили, что это похоже на артиллерийские установки.

Предыстория:

  • Спутники Maxar Technologies зафиксировали появление траншей длиной 300 метров в конце марта на поле близ Мангуша, куда оккупанты вывозили тела убитых мариупольцев.
  • В Мариупольском горсовете высчитали, что в таких траншеях могут быть похоронены до 9 тысяч человек.
  • Подобную братскую могилу со спутников зафиксировали в поселке Виноградное неподалеку от Мариуполя.
  • В конце апреля спутники обнаружили появление массового захоронения на кладбище Старого Крыма в северо-западном пригороде Мариуполя.

Темы: Мариупольоккупациягеноцид
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