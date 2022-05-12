Массовые захоронения вокруг Мариуполя продолжают увеличиваться

Спутники зафиксировали увеличение длины мест массовых захоронений в селах вокруг Мариуполя.

Источник: "Схемы" со ссылкой на спутниковые снимки Planet Labs

Детали: Спутник зафиксировал, что в мае массовые захоронения мариупольцев в поселке Старый Крым и Виноградное увеличились в размерах.

Если сравнить спутниковые снимки кладбища в Старом Крыму с 24 апреля и 8 мая, то общая длина траншеи увеличилась с 200 метров в апреле до 340 метров в мае.

Кроме того, в Старом Крыму увеличилось и количество траншей.

В Виноградном на снимке от 6 мая существенно увеличилось количество траншей, если сравнивать с 21 апреля.

Место массового захоронения мариупольцев в Виноградном и российская военная техника в окрестностях (6 мая) Фото: planet labs/схеми/радіо свобода

Прямая речь мэра Мариуполя Вадима Бойченко: "Сейчас российские оккупанты пытаются сделать все для того, чтобы скрыть свои военные преступления. Они прячут тела в братских могилах и используют мобильные крематории. То есть мы понимаем, что им нужно скрыть более 20 тысяч убитых мариупольцев.

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Но мы продолжаем фиксировать эти массовые захоронения для того, чтобы не разрешить скрыть эти преступления против мариупольцев".

Детали: Мэр рассказал, что российские оккупанты спешили убрать трупы погибших из центра города до 9 мая, чтобы показать "картинку" для пропаганды.

У местных властей есть данные, что российские военные заставляют работать местных жителей на местах массового захоронения взамен на "еду, питьевую воду и лекарства", которых катастрофически не хватает в городе.

Карта массовых захоронений мариупольцев вокруг города

Кроме того, на спутниковых снимках Виноградного кладбища 6 мая, журналисты заметили военную технику россиян. Специалисты сообщили, что это похоже на артиллерийские установки.

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