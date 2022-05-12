Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Массовые захоронения вокруг Мариуполя продолжают увеличиваться

Денис КарловскийЧетверг, 12 мая 2022, 19:31
Массовые захоронения вокруг Мариуполя продолжают увеличиваться
массовые захоронения в старом крыму, снимок от 8 мая. фото: planet labs/схемы/радио свобода

Спутники зафиксировали увеличение длины мест массовых захоронений в селах вокруг Мариуполя.

Источник: "Схемы" со ссылкой на спутниковые снимки Planet Labs

Детали: Спутник зафиксировал, что в мае массовые захоронения мариупольцев в поселке Старый Крым и Виноградное увеличились в размерах.

Реклама:

Если сравнить спутниковые снимки кладбища в Старом Крыму с 24 апреля и 8 мая, то общая длина траншеи увеличилась с 200 метров в апреле до 340 метров в мае.

Кроме того, в Старом Крыму увеличилось и количество траншей.

В Виноградном на снимке от 6 мая существенно увеличилось количество траншей, если сравнивать с 21 апреля.

ВИДЕО ДНЯ
Место массового захоронения мариупольцев в Виноградном и российская военная техника в окрестностях (6 мая)
Место массового захоронения мариупольцев в Виноградном и российская военная техника в окрестностях (6 мая)
Фото: planet labs/схеми/радіо свобода

Прямая речь мэра Мариуполя Вадима Бойченко: "Сейчас российские оккупанты пытаются сделать все для того, чтобы скрыть свои военные преступления. Они прячут тела в братских могилах и используют мобильные крематории. То есть мы понимаем, что им нужно скрыть более 20 тысяч убитых мариупольцев.

Но мы продолжаем фиксировать эти массовые захоронения для того, чтобы не разрешить скрыть эти преступления против мариупольцев".

Детали: Мэр рассказал, что российские оккупанты спешили убрать трупы погибших из центра города до 9 мая, чтобы показать "картинку" для пропаганды.

У местных властей есть данные, что российские военные заставляют работать местных жителей на местах массового захоронения взамен на "еду, питьевую воду и лекарства", которых катастрофически не хватает в городе.

Карта массовых захоронений мариупольцев вокруг города
Карта массовых захоронений мариупольцев вокруг города

Кроме того, на спутниковых снимках Виноградного кладбища 6 мая, журналисты заметили военную технику россиян. Специалисты сообщили, что это похоже на артиллерийские установки.

Предыстория:

  • Спутники Maxar Technologies зафиксировали появление траншей длиной 300 метров в конце марта на поле близ Мангуша, куда оккупанты вывозили тела убитых мариупольцев.
  • В Мариупольском горсовете высчитали, что в таких траншеях могут быть похоронены до 9 тысяч человек.
  • Подобную братскую могилу со спутников зафиксировали в поселке Виноградное неподалеку от Мариуполя.
  • В конце апреля спутники обнаружили появление массового захоронения на кладбище Старого Крыма в северо-западном пригороде Мариуполя.

Темы: Мариупольоккупациягеноцид
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Все новости...
Мариуполь
500 дней в плену: на Майдане провели акцию в поддержку защитников Мариуполя
Андрющенко: В Мариуполе сработала ПВО
Оккупанты планируют завезти в захваченный Мариуполь 300 тысяч россиян – ЦНС
Последние новости
19:11
Правительство одобрило соглашение с Румынией о признании образовательных документов
19:07
ВАКС взял под стражу подозреваемого по делу Госспецсвязи
18:59
Государство начало погашение долга по проектам, поддержанным Украинским институтом книги
18:57
фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Ноовочеркасск" и еще один корабль под водой
18:51
Туск готовит новое бюджетное предложение, чтобы преодолеть вето президента
18:42
Более высокие налоги для ФЛП и превращение таможенников в следователей: Правительство утвердило Стратегию нацдоходов
18:32
Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин
18:24
Из Латвии выдворят минимум 1213 россиян, не выполнивших требований миграционного закона
18:11
Сменится руководитель Тернопольской ОВА: правительство согласовало увольнение Труша
18:08
Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко
Все новости...
Реклама: