Україна просить Радбез ООН про евакуацію поранених з "Азовсталі"

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця закликав Раду Безпеки та Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша докласти всіх зусиль для забезпечення евакуації поранених з Азовсталі.

Джерело: Кислиця у четвер під час засідання Радбезу щодо гуманітарної ситуації в Україні, передає Укрінформ.

Пряма мова: "Захисники Маріуполя зробили неможливе. Вони зупинили численніші російські війська... Їхній внесок у зрив планів російського бліцкригу неможливо переоцінити".

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Деталі: Він зазначив, що чимало захисників, що перебувають на Азовсталі, отримали важкі поранення й не мають доступу до необхідної медичної допомоги.

"Тому вважаємо, що операцію з евакуації необхідно продовжити. Ми закликаємо Раду Безпеки та Генерального секретаря докласти подальших зусиль для забезпечення евакуації хворих та поранених із району Азовсталі відповідно до міжнародного гуманітарного права", - сказав постпред.

Він наголосив, що хворих та поранених необхідно доставити в безпечні місця, де їм буде гарантовано право на життя. "Російський полон – не таке місце для військовослужбовців з Азовсталі", - додав Кислиця.

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Він нагадав, що кількість загиблих серед жителів Маріуполя сягнула близько 20 тисяч – удвоє більше, ніж під час Другої світової війни, коли німецькі нацисти вбили 10 тисяч мешканців міста.

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