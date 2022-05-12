Україна просить Радбез ООН про евакуацію поранених з "Азовсталі"
Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця закликав Раду Безпеки та Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша докласти всіх зусиль для забезпечення евакуації поранених з Азовсталі.
Джерело: Кислиця у четвер під час засідання Радбезу щодо гуманітарної ситуації в Україні, передає Укрінформ.
Пряма мова: "Захисники Маріуполя зробили неможливе. Вони зупинили численніші російські війська... Їхній внесок у зрив планів російського бліцкригу неможливо переоцінити".
Деталі: Він зазначив, що чимало захисників, що перебувають на Азовсталі, отримали важкі поранення й не мають доступу до необхідної медичної допомоги.
"Тому вважаємо, що операцію з евакуації необхідно продовжити. Ми закликаємо Раду Безпеки та Генерального секретаря докласти подальших зусиль для забезпечення евакуації хворих та поранених із району Азовсталі відповідно до міжнародного гуманітарного права", - сказав постпред.
Він наголосив, що хворих та поранених необхідно доставити в безпечні місця, де їм буде гарантовано право на життя. "Російський полон – не таке місце для військовослужбовців з Азовсталі", - додав Кислиця.
Він нагадав, що кількість загиблих серед жителів Маріуполя сягнула близько 20 тисяч – удвоє більше, ніж під час Другої світової війни, коли німецькі нацисти вбили 10 тисяч мешканців міста.
Нагадаємо:
- Туреччина пропонувала Росії вивезти українських військових з Маріуполя й гарантувати, що до кінця війни вони більше не воюватимуть, а лишатимуться в Туреччині.
- Російські окупанти відмовились щодо процедури extraction захисників Маріуполя морем до нейтральної країни. Також вони сказали, що після вивезення всіх цивільних із бункерів, у них, мовляв, "розв’язані руки".
- Російські війська штурмують "Азовсталь" із застосуванням авіації, кораблів і сухопутних підрозділів.