Украина просит Совбез ООН об эвакуации раненых из "Азовстали"
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица призвал Совет Безопасности и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша приложить все усилия для обеспечения эвакуации раненых с Азовстали.
Источник: Кислица в четверг во время заседания Совбеза по гуманитарной ситуации в Украине, передает Укринформ.
Прямая речь: "Защитники Мариуполя совершили невозможное. Они остановили более многочисленные российские войска... Их вклад в срыв планов российского блицкрига невозможно переоценить".
Детали: Он отметил, что многие находящиеся на Азовстали защитники получили тяжелые ранения и не имеют доступа к необходимой медицинской помощи.
Поэтому считаем, что операцию по эвакуации необходимо продлить. Мы призываем Совет Безопасности и Генерального секретаря приложить дальнейшие усилия для обеспечения эвакуации больных и раненых из района Азовстали в соответствии с международным гуманитарным правом", - сказал постпред.
Он подчеркнул, что больных и раненых необходимо доставить в безопасные места, где им гарантируется право на жизнь.
Он напомнил, что число погибших среди жителей Мариуполя достигло около 20 тысяч – вдвое больше, чем во время Второй мировой войны, когда немецкие нацисты убили 10 тысяч жителей города.
Напомним:
- Турция предлагала России вывезти украинских военных из Мариуполя и гарантировать, что до конца войны они больше не будут воевать, а останутся в Турции.
- Российские оккупанты отказались от процедуры extraction защитников Мариуполя морем в нейтральную страну. Также они сказали, что после вывоза всех гражданских из бункеров, у них, дескать, "развязаны руки".
- Российские войска штурмуют "Азовсталь" с применением авиации, кораблей и сухопутных подразделений.