Украина просит Совбез ООН об эвакуации раненых из "Азовстали"

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица призвал Совет Безопасности и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша приложить все усилия для обеспечения эвакуации раненых с Азовстали.

Источник: Кислица в четверг во время заседания Совбеза по гуманитарной ситуации в Украине, передает Укринформ.

Прямая речь: "Защитники Мариуполя совершили невозможное. Они остановили более многочисленные российские войска... Их вклад в срыв планов российского блицкрига невозможно переоценить".

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Детали: Он отметил, что многие находящиеся на Азовстали защитники получили тяжелые ранения и не имеют доступа к необходимой медицинской помощи.

Поэтому считаем, что операцию по эвакуации необходимо продлить. Мы призываем Совет Безопасности и Генерального секретаря приложить дальнейшие усилия для обеспечения эвакуации больных и раненых из района Азовстали в соответствии с международным гуманитарным правом", - сказал постпред.

Он подчеркнул, что больных и раненых необходимо доставить в безопасные места, где им гарантируется право на жизнь.

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Он напомнил, что число погибших среди жителей Мариуполя достигло около 20 тысяч – вдвое больше, чем во время Второй мировой войны, когда немецкие нацисты убили 10 тысяч жителей города.

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