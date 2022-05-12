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Джемілєв розповів, який варіант пропонувала Туреччина для порятунку бійців з "Азовсталі"

Катерина ТищенкоЧетвер, 12 травня 2022, 19:31
Джемілєв розповів, який варіант пропонувала Туреччина для порятунку бійців з Азовсталі
Азовсталь, фото Getty Images

Туреччина пропонувала Росії вивезти українських військових з Маріуполя й гарантувати, що до кінця війни вони більше не воюватимуть, а лишатимуться в Туреччині.

Джерело: один з лідерів кримськотатарського національного руху Мустафа Джемілєв на брифінгу в Києві, повідомляє Укрінформ

Деталі: За словами Джемілєва, наприкінці квітня було отримано відеозвернення командира 36-го батальйону Сергія Волинського, який перебуває на меткомбінаті "Азовсталь", адресоване президентові Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану. Цей текст відразу переклали турецькою мовою і відправили Ердогану. Через його радника того ж дня воно потрапило і до президента, і до його заступника.

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Наступного дня це звернення транслювалося турецькими телеканалами і було опубліковане у провідних газетах Туреччини. Потім було ще подібне звернення від лікаря, яке також було опубліковано.

Пряма мова Джемілєва: "Тиждень тому, 4 травня, сюди прилетів радник Ердогана, його речник Ібрагім Калин. І він говорив про те, що вони роблять для звільнення наших героїв-маріупольців. Ердоган двічі розмовляв з Путіним. Крім того, сам Ібрагім Калин розмовляв з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу.

Він йому сказав: "У нас у порту в Стамбулі стоїть корабель місткістю дві тисячі осіб. В будь-яку мить, коли ми з вами домовимося, він прийде в порт Бердянськ, на цьому кораблі будуть автобуси, які привозитимуть їх (захисників - ред.) з Маріуполя до Бердянська, тому що порт Маріуполя замінований. Вони проїдуть до Бердянська в супроводі турецьких спостерігачів, і ми, турецька сторона, зобов'язуємося, що до закінчення війни вони будуть гостями Турецької Республіки, тобто до закінчення війни вони не воюватимуть"".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: За словами Джемілєва, у відповідь на слова Калина "Шойгу сказав, що вони згодні випустити цивільне населення, а щодо військовослужбовців, то вони (бійці) повинні здатися, їм гарантують нормальне поводження, і нехай Зеленський дасть команду, щоб вони здалися".

Калин на це відповів: "Послухайте, жоден головнокомандувач у всьому світі не має права говорити своїм військовослужбовцям, щоб вони здавались. Ми вам пропонуємо, як турецька сторона-посередник, обмін: ваших військовополонених, а їх більше тисячі... на "азовців".

Але результатів це не дало, розповів Джемілєв.

Передісторія:

  • Російські окупанти відмовились щодо процедури extraction захисників Маріуполя морем до нейтральної країни. Також вони сказали, що після вивезення всіх цивільних із бункерів, у них, мовляв, "розв’язані руки".
  • Російські війська штурмують "Азовсталь" із застосуванням авіації, кораблів і сухопутних підрозділів.
  • Віце-прем’єр-міністерка Ірина Верещук заявила, що Україна готова обміняти полонених росіян на важкопоранених військових у підземеллях "Азовсталі".
  • Верещук уточнила, що зараз українська сторона веде переговори лише про 38 важкопоранених (лежачих) бійців.

Теми: МаріупольАзов ДжемілєвТуреччина
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