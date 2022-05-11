Літаки, артилерія, танки, піхота: росіяни штурмують "Азовсталь" всім, чим можуть

Російські війська продожують здійснювати авіанальоти та бомбардувати комбінат "Азовсталь" у заблокованому Маріуполі.

Джерело: полк "Азов"

Дослівно: "За минулу добу на територію заводу "Азовсталь", яку боронять захисники Маріуполя, було здійснено 38 літаковильотів, у тому числі 4 вильотів стратегічних бомбардувальників.

Також не припиняє працювати ворожа ствольна артилерія, танки та інше. Противник не зупиняється в спробах захопити українську фортецю та продовжує щоденно здійснювати штурми за підтримки піхоти".

Що передувало: Офіцер управління розвідки з полку "Азов" Ілля Самойленко заявив, що його підрозділ не може здатися росіянам, бо має наказ тримати оборону "Азовсталі" у Маріуполі і порушити його не може.

Передісторія:

Знати більше: Командир "Азова" Денис Прокопенко (Редіс): Ми зробили все можливе та неможливе, аби відтягнути на себе переважаючі сили противника

ВІДЕО ДНЯ

Нам не потрібні слова, а потрібні дії. Що кажуть матері й дружини захисників з "Азовсталі"

Вадим Бойченко: Що може бути гірше пекла? А воно є, і ця фортеця називається "Азовсталь"