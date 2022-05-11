Літаки, артилерія, танки, піхота: росіяни штурмують "Азовсталь" всім, чим можуть
Російські війська продожують здійснювати авіанальоти та бомбардувати комбінат "Азовсталь" у заблокованому Маріуполі.
Джерело: полк "Азов"
Дослівно: "За минулу добу на територію заводу "Азовсталь", яку боронять захисники Маріуполя, було здійснено 38 літаковильотів, у тому числі 4 вильотів стратегічних бомбардувальників.
Також не припиняє працювати ворожа ствольна артилерія, танки та інше. Противник не зупиняється в спробах захопити українську фортецю та продовжує щоденно здійснювати штурми за підтримки піхоти".
Що передувало: Офіцер управління розвідки з полку "Азов" Ілля Самойленко заявив, що його підрозділ не може здатися росіянам, бо має наказ тримати оборону "Азовсталі" у Маріуполі і порушити його не може.
Передісторія:
- Днями президент України Володимир Зеленський заявляв, що розблокування Маріуполя військовим шляхом зараз неможливе через брак важкого озброєння.
- Він також повідомляв, що Росія не дає згоди на жоден із запропонованих Україною варіантів порятунку українських військових у Маріуполі.
- Український президент попереджав, що знищення росіянами українських військових і цивільних на "Азовсталі" в Маріуполі унеможливить подальші переговори з РФ.
- Жінок, дітей та літніх людей з "Азовсталі" евакуювали в кілька етапів по 7 травня включно. Медиків і поранених, як сподівалася влада, евакуювати не вдалося. Війська РФ продовжують штурмувати і обстрілювати завод "Азовсталь".
- Маріуполь заблокований російською армією з 1 березня. Із кінця квітня українські захисники заблоковані на заводі "Азовсталь", але продовжують боротьбу.
Знати більше: Командир "Азова" Денис Прокопенко (Редіс): Ми зробили все можливе та неможливе, аби відтягнути на себе переважаючі сили противника
Нам не потрібні слова, а потрібні дії. Що кажуть матері й дружини захисників з "Азовсталі"
Вадим Бойченко: Що може бути гірше пекла? А воно є, і ця фортеця називається "Азовсталь"