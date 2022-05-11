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Літаки, артилерія, танки, піхота: росіяни штурмують "Азовсталь" всім, чим можуть

Валентина РоманенкоСереда, 11 травня 2022, 12:31
Літаки, артилерія, танки, піхота: росіяни штурмують Азовсталь всім, чим можуть
"Азовсталь"

Російські війська продожують здійснювати авіанальоти та бомбардувати комбінат "Азовсталь" у заблокованому Маріуполі.

Джерело: полк "Азов"

Дослівно: "За минулу добу на територію заводу "Азовсталь", яку боронять захисники Маріуполя, було здійснено 38 літаковильотів, у тому числі 4 вильотів стратегічних бомбардувальників.

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Також не припиняє працювати ворожа ствольна артилерія, танки та інше. Противник не зупиняється в спробах захопити українську фортецю та продовжує щоденно здійснювати штурми за підтримки піхоти".

Що передувало: Офіцер управління розвідки з полку "Азов" Ілля Самойленко заявив, що його підрозділ не може здатися росіянам, бо має наказ тримати оборону "Азовсталі" у Маріуполі і порушити його не може.

Передісторія:

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Теми: Маріупольвійна
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