Кучма, Ющенко і Порошенко закликали світ врятувати людей з "Азовсталі"

Другий, третій і п'ятий президенти Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко звернулися до керівників країн світу, аби допомогли врятувати життя цивільних і військових з території заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Джерело: лист, який опублікував Порошенко

Пряма мова Порошенка: Ми звертаємось до керівників країн світу. До держав-членів Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та Канади, Китаю, Туреччини та інших, а також до ООН.

Просимо усіма наявними дипломатичними ресурсами допомогти українській владі врятувати життя цивільних і військових українців, яких на території заводу "Азовсталь" Росія за наказом Путіна намагається знищити варварськими методами.

Така шокуюча жорстокість рашистів позбавлена будь-якого військового сенсу. Місто Маріуполь практично вщент зруйноване російською армією, яка зараз намагається приховувати сліди своїх злочинів.

Надзвичайні мужність та героїзм українських воїнів-захисників міста вразили не лише Україну, а й увесь світ. Батальйон "Азов", наші морпіхи, наші прикордонники вже увійшли в історію, бо їхній військовий подвиг безпрецедентний. І це наші національні герої, самовіддані, сміливі, патріотичні.

Але зараз вже не йдеться про рівний чи нерівний бій. На очах усього світу відбувається спроба кривавої помсти і розправи росіян над тими, хто, хоча й перебуває в оточенні, але переміг їх силою духу і силою волі".

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Деталі: Президенти закликали кожного долучитися, аби врятувати життя захисників.

Порошенко запропонував владі долучитися до процесу переговорів щодо екстракції захисників "Азовсталі" поруч з міжнародними та українськими представниками влади, та особисто взяти участь у реалізації цієї процедури.

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