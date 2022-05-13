Кучма, Ющенко и Порошенко призвали мир спасти людей из "Азовстали"

Второй, третий и пятый президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко обратились к руководителям стран мира, чтобы помочь спасти жизнь гражданских и военных с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Источник: письмо, которое опубликовал Порошенко

Прямая речь Порошенко: Мы обращаемся к руководителям стран мира. В государства-члены Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и Канады, Китая, Турции и других, а также в ООН.

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Просим всеми имеющимися дипломатическими ресурсами помочь украинским властям спасти жизнь гражданских и военных украинцев, которых на территории завода "Азовсталь" Россия по приказу Путина пытается уничтожить варварскими методами.

Такая шокирующая жестокость рашистов лишена всякого военного смысла. Город Мариуполь практически полностью разрушен российской армией, которая сейчас пытается скрывать следы своих преступлений.

Чрезвычайные мужество и героизм украинских воинов-защитников города поразили не только Украину, но весь мир. Батальон "Азов", наши морпехи, наши пограничники уже вошли в историю, потому что их военный подвиг беспрецеден. И это наши национальные герои, самоотверженные, смелые, патриотические.

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Но сейчас речь уже не идет о равном или неравном бое. На виду всего мира происходит попытка кровавой мести и расправы россиян над теми, кто, хотя и находится в окружении, но победил их силой духа и силой воли".

Детали: Президенты призвали каждого приобщиться, чтобы спасти жизнь защитников.

Порошенко предложил властям присоединиться к процессу переговоров по экстракции защитников "Азовстали" рядом с международными и украинскими представителями власти и лично принять участие в реализации этой процедуры.

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