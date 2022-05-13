В окупованому Генічеську росіяни проводять "перепис населення"
В Генічеському районі Херсонської області 13 травня окупаційна влада анонсувала так званий "перепис населення".
Джерело: депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань під час телемарафону, якого цитує "Суспільне", Кримськотатарський ресурсний центр
Деталі: За словами Хланя, у селі Щасливцеве Генічеського району, яке розташоване на Арабатській Стрілці, окупанти наказали місцевим жителям прийти до сільради.
Дослівно центр: "Жителі Генічеського району отримують повідомлення із закликом звернутися в сільську раду із відповідними документами (паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дітей, пенсійне посвідчення, посвідчення інваліда).
Наголошують, щоб зверталися усі, хто має місцеву прописку".
Нагадаємо: У місті Генічеськ встановили пам'ятник Леніну.