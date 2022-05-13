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В окупованому Генічеську росіяни проводять "перепис населення"

Роман ПетренкоП'ятниця, 13 травня 2022, 16:13
В окупованому Генічеську росіяни проводять перепис населення
ленін в генічеську, встановлений під час війни

В Генічеському районі Херсонської області 13 травня окупаційна влада анонсувала так званий "перепис населення".

Джерело: депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань під час телемарафону, якого цитує "Суспільне", Кримськотатарський ресурсний центр

Деталі: За словами Хланя, у селі Щасливцеве Генічеського району, яке розташоване на Арабатській Стрілці, окупанти наказали місцевим жителям прийти до сільради.

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Дослівно центр: "Жителі Генічеського району отримують повідомлення із закликом звернутися в сільську раду із відповідними документами (паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дітей, пенсійне посвідчення, посвідчення інваліда).

Наголошують, щоб зверталися усі, хто має місцеву прописку".

 

Нагадаємо: У місті Генічеськ встановили пам'ятник Леніну.

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Теми: ГенічеськХерсонська областьокупаціяперепис населення
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