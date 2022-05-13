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В оккупированном Геническе россияне проводят "перепись населения"

Роман ПетренкоПятница, 13 мая 2022, 16:13
В оккупированном Геническе россияне проводят перепись населения
ленин в геническе, установленный во время войны

В Геническом районе Херсонской области 13 мая оккупационные власти анонсировали так называемую "перепись населения".

Источник: депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань во время телемарафона, цитируемого "Суспільне", Крымскотатарский ресурсный центр

Детали: По словам Хланя, в селе Счастливцево Генического района, расположенном на Арабатской Стрелке, кафиры приказали местным жителям прийти в сельсовет.

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Дословно центр: "Жители Генического района получают уведомление с призывом обратиться в сельский совет с соответствующими документами (паспорт, идентификационный код, свидетельство о рождении детей, пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида).

Отмечают, чтобы обращались все, у кого есть местная прописка".

 

Напомним: В городе Геническ Херсонской области установили памятник Ленину.

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Темы: ГеническХерсонская областьоккупацияперепись населения
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