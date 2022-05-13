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Путін хоче переговори з Україною та Заходом – радник Ердогана

Ірина БалачукП'ятниця, 13 травня 2022, 20:29
Володимир Путін. Фото kremlin.ru

Радник президента Туреччини Ібрагім Калин заявив, що за його інформацією, Росія хоче сісти за стіл переговорів і з Україною, і із Заходом, щоб укласти нову велику угоду.

Джерело: Дело з посиланням на інтерв'ю Калина виданню Türkiye

Пряма мова Калина: "Ми знаємо про це: Росія хоче сісти за стіл переговорів не лише з Україною, а й із Заходом та укласти нову велику угоду. Для переговорів усі сторони, включаючи Європу та Сполучені Штати мають зайняти конструктивну позицію".

Деталі: За його словами, для зустрічі президентів України та РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна необхідно досягти певного прогресу в переговорах.

Калин нагадав, що в рамках Стамбульського процесу пройшли певний шлях, але для зустрічі лідерів може знадобитися певний час.

"На жаль, події останніх тижнів негативно вплинули на цей процес. Але ми продовжуватимемо просуватися шляхом переговорів і діалогу, а не війни, проявляючи терпіння і наполегливість", – підсумував Калин.

Що було раніше: В інтерв'ю італійському телеканалу "Rai 1", опублікованому 13 травня, президент Володимир Зеленський заявив, що можливість переговорів із Росією щоденно ускладнюється. Він також підтвердив, що готовий до переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним, однак без його посередників і без ультиматумів.

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Передісторія: 

  • Президент Володимир Зеленський заявляв про високі ризики припинення будь-яких переговорів із російською стороною. Через ті наслідки, які Росія залишає після себе на українській землі.
  • Зеленський застерігав росіян, що в разі знищення українських захисників у Маріуполя під обстрілами або проведення так званого "референдуму" на захоплених землях Херсонщини – Україна вийде з усіх переговорних процесів.

Теми: переговориЗеленськийПутінЗахід
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