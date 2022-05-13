Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путин хочет переговоры с Украиной и Западом – советник Эрдогана

Ирина БалачукПятница, 13 мая 2022, 20:29
Путин хочет переговоры с Украиной и Западом – советник Эрдогана
Владимир Путин. Фото kremlin.ru

Советник президента Турции Ибрагим Калин заявил, что по его информации, Россия хочет сесть за стол переговоров и с Украиной, и с Западом, чтобы заключить новое крупное соглашение.

Источник: Дело со ссылкой на интервью Калина изданию Türkiye

Прямая речь Калина: "Мы знаем об этом: Россия хочет сесть за стол переговоров не только с Украиной, но и с Западом и заключить новое большое соглашение. Для переговоров все стороны, включая Европу и Соединенные Штаты должны занять конструктивную позицию".

Реклама:

Детали: По его словам, для встречи президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина необходимо добиться определенного прогресса в переговорах.

Калин напомнил, что в рамках Стамбульского процесса прошли определенный путь, но для встречи лидеров может потребоваться определенное время.

"К сожалению, события последних недель негативно повлияли на этот процесс. Но мы будем продолжать продвигаться по пути переговоров и диалога, а не войны, проявляя терпение и настойчивость", – подытожил Калин.

ВИДЕО ДНЯ

Что было раньше: В интервью итальянскому телеканалу "Rai 1", опубликованному 13 мая, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возможность переговоров с Россией ежедневно усложняется. Он также подтвердил, что готов к переговорам с Владимиром Путиным, но без его посредников и без ультиматумов.

Читайте также: От "капитуляции" Зеленского до капитуляции Путина. Как идут переговоры с Россией

Предыстория: 

  • Президент Владимир Зеленский заявлял о высоких рисках прекращения переговоров с российской стороной из-за тех последствий, которые Россия оставляет после себя на украинской земле.
  • Зеленский предостерег россиян, что в случае уничтожения украинских защитников в Мариуполе под обстрелами или проведение так называемого "референдума" на захваченных землях Херсонщины – Украина выйдет из всех переговорных процессов.

Темы: переговорыЗеленскийПутинЗапад
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Все новости...
переговоры
Джонсон сделал вывод относительно переговоров с РФ из-за вероятного убийства Пригожина
Кулеба о переговорах с РФ: Пригожин тоже договаривался, а потом перестал существовать
Зеленский о вероятных переговорах с РФ: никаких "обменов чего-либо" на украинские территории
Последние новости
19:14
Украина запустила серийное производство аналога "Шахеда"
19:11
Правительство одобрило соглашение с Румынией о признании образовательных документов
19:07
ВАКС взял под стражу подозреваемого по делу Госспецсвязи
18:59
Государство начало погашение долга по проектам, поддержанным Украинским институтом книги
18:57
фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой
18:51
Туск готовит новое бюджетное предложение, чтобы преодолеть вето президента
18:42
Более высокие налоги для ФЛП и превращение таможенников в следователей: Правительство утвердило Стратегию нацдоходов
18:32
Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин
18:24
Из Латвии выдворят минимум 1213 россиян, не выполнивших требований миграционного закона
18:11
Сменится руководитель Тернопольской ОВА: правительство согласовало увольнение Труша
Все новости...
Реклама: