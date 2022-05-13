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Путин хочет переговоры с Украиной и Западом – советник Эрдогана

Ирина БалачукПятница, 13 мая 2022, 20:29
Владимир Путин. Фото kremlin.ru

Советник президента Турции Ибрагим Калин заявил, что по его информации, Россия хочет сесть за стол переговоров и с Украиной, и с Западом, чтобы заключить новое крупное соглашение.

Источник: Дело со ссылкой на интервью Калина изданию Türkiye

Прямая речь Калина: "Мы знаем об этом: Россия хочет сесть за стол переговоров не только с Украиной, но и с Западом и заключить новое большое соглашение. Для переговоров все стороны, включая Европу и Соединенные Штаты должны занять конструктивную позицию".

Детали: По его словам, для встречи президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина необходимо добиться определенного прогресса в переговорах.

Калин напомнил, что в рамках Стамбульского процесса прошли определенный путь, но для встречи лидеров может потребоваться определенное время.

"К сожалению, события последних недель негативно повлияли на этот процесс. Но мы будем продолжать продвигаться по пути переговоров и диалога, а не войны, проявляя терпение и настойчивость", – подытожил Калин.

Что было раньше: В интервью итальянскому телеканалу "Rai 1", опубликованному 13 мая, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возможность переговоров с Россией ежедневно усложняется. Он также подтвердил, что готов к переговорам с Владимиром Путиным, но без его посредников и без ультиматумов.

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Предыстория: 

  • Президент Владимир Зеленский заявлял о высоких рисках прекращения переговоров с российской стороной из-за тех последствий, которые Россия оставляет после себя на украинской земле.
  • Зеленский предостерег россиян, что в случае уничтожения украинских защитников в Мариуполе под обстрелами или проведение так называемого "референдума" на захваченных землях Херсонщины – Украина выйдет из всех переговорных процессов.

Темы: переговорыЗеленскийПутинЗапад
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