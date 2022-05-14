Туреччина запропонувала морську евакуацію з "Азовсталі" для поранених українців - радник Ердогана

Туреччина пропонує провести морську евакуацію поранених українських військових, які перебувають на сталеливарному заводі "Азовсталь" в Маріуполі.

Про це заявив речник президента і головний радник із зовнішньої політики Ібрагім Калін в інтерв'ю Reuters, пише "Європейська правда".

Калін сказав, що він особисто обговорював цю пропозицію з президентом України Володимиром Зеленським у Києві два тижні тому і що вона залишається "на столі переговорів", хоча Москва на неї не дала згоди.

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Згідно з планом, людей, евакуйованих з "Азовсталі", доставлять по суші в порт Бердянська, а турецьке судно доставить їх через Чорне море до Стамбула.

"Якщо це можна зробити в такий спосіб, ми будемо раді зробити це. Ми готові. Фактично наш корабель готовий вирушити і доставити поранених солдатів та інших цивільних осіб до Туреччини", — сказав Калін.

Калін сказав, що позиція Росії "міняється день у день". "Вони дивляться на ситуацію з безпекою на місцях та іншу динаміку, свої переговори, власну внутрішню координацію. Тому іноді важко отримати тверду відповідь чи зобов'язання з будь-якої сторони", - сказав він.

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Речник зазначив, що морська евакуація з Бердянська була однією з низки пропозицій щодо досягнення припинення вогню та проведення евакуації.

"Судно все ще перебуває у Стамбулі. Воно готове до відплиття, але ми чекаємо на остаточний дозвіл від російської та української сторони, щоб воно могло вирушити до Бердянська і доставити поранених солдатів до Туреччини", - сказав він.

Україна наразі домовляється про евакуацію 60 людей з "Азовсталі" в Маріуполі. Раніше повідомлялося, що ведуться переговори про 38 важкопоранених (лежачих) бійців.

Російські окупанти відмовились щодо процедури extraction захисників Маріуполя морем до нейтральної країни. Також вони сказали, що після вивезення всіх цивільних із бункерів, у них "розв’язані руки".