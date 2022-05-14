Україна домовляється про евакуацію 60 людей з "Азовсталі"

Україна наразі веде перемовини про евакуацію 60 людей з "Азовсталі" в Маріуполі.

Джерело: віцепрем'єр-міністерка — міністерка з питань реінтеграції ТОТ Ірина Верещук в коментарі "Суспільному"

Деталі: Верещук повідомила, що наразі ведуться перемовини щодо звільнення 60 людей з "Азовсталі".

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Пряма мова Верещук: "Там декілька сотень поранених, їх треба рятувати в першу чергу, бо щодо всіх одразу росіяни не погоджуються.

Отже, спочатку важкопоранені й медики, їх дійсно 60 осіб".

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