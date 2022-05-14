Україна домовляється про евакуацію 60 людей з "Азовсталі"

Україна наразі веде перемовини про евакуацію 60 людей з "Азовсталі" в Маріуполі.

Джерело: віцепрем'єр-міністерка — міністерка з питань реінтеграції ТОТ Ірина Верещук в коментарі "Суспільному"

Деталі: Верещук повідомила, що наразі ведуться перемовини щодо звільнення 60 людей з "Азовсталі".

Пряма мова Верещук: "Там декілька сотень поранених, їх треба рятувати в першу чергу, бо щодо всіх одразу росіяни не погоджуються.

Отже, спочатку важкопоранені й медики, їх дійсно 60 осіб".

Нагадаємо:

Раніше Верещук казала, що ведуться перемовини за посередництва Туреччини про евакуацію військових з "Азовсталі" - почнуть з важкопоранених.

11 травня віцепрем'єрка повідомила, що українська сторона пропонує росіянам обміняти важкопоранених українських військових, які лишаються на "Азовсталі", на полонених військових РФ.

Верещук також пояснила, що, станом на зараз, військовим шляхом деблокувати "Азовсталь" неможливо.

Російські окупанти відмовились щодо процедури extraction захисників Маріуполя морем до нейтральної країни. Також вони сказали, що після вивезення всіх цивільних із бункерів, у них, мовляв, "розв’язані руки".

Туреччина пропонувала Росії вивезти українських військових з Маріуполя й гарантувати, що до кінця війни вони більше не воюватимуть, а лишатимуться в Туреччині.