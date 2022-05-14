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Україна домовляється про евакуацію 60 людей з "Азовсталі"

Роман ПетренкоСубота, 14 травня 2022, 10:41

Україна наразі веде перемовини про евакуацію 60 людей з "Азовсталі" в Маріуполі.

Джерело: віцепрем'єр-міністерка — міністерка з питань реінтеграції ТОТ Ірина Верещук в коментарі "Суспільному"

Деталі: Верещук повідомила, що наразі ведуться перемовини щодо звільнення 60 людей з "Азовсталі".

Пряма мова Верещук: "Там декілька сотень поранених, їх треба рятувати в першу чергу, бо щодо всіх одразу росіяни не погоджуються.

Отже, спочатку важкопоранені й медики, їх дійсно 60 осіб".

Нагадаємо:

  • Раніше Верещук казала, що ведуться перемовини за посередництва Туреччини про евакуацію військових з "Азовсталі" - почнуть з важкопоранених.
  • 11 травня віцепрем'єрка повідомила, що українська сторона пропонує росіянам обміняти важкопоранених українських військових, які лишаються на "Азовсталі", на полонених військових РФ.
  • Верещук також пояснила, що, станом на зараз, військовим шляхом деблокувати "Азовсталь" неможливо.
  • Російські окупанти відмовились щодо процедури extraction захисників Маріуполя морем до нейтральної країни. Також вони сказали, що після вивезення всіх цивільних із бункерів, у них, мовляв, "розв’язані руки".
  • Туреччина пропонувала Росії вивезти українських військових з Маріуполя й гарантувати, що до кінця війни вони більше не воюватимуть, а лишатимуться в Туреччині.

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Теми: МаріупольевакуаціявійнаРосія
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