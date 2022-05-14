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Турция предложила морскую эвакуацию с "Азовстали" для раненых украинцев – советник Эрдогана

"Европейская правда"Суббота, 14 мая 2022, 18:43

Турция предлагала провести морскую эвакуацию раненых украинских военных, укрывшихся на сталелитейном заводе в Мариуполе.

Об этом заявил пресс-секретарь президента и главный советник по внешнеполитическим вопросам Ибрагим Калин в интервью Reuters, пишет "Европейская правда".

Калин сказал, что он лично обсуждал это предложение с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве две недели назад и что оно остается "на столе переговоров", хотя Москва на него не дала согласия.

Согласно плану, люди, эвакуированные с "Азовстали", будут доставлены по суше в порт Бердянск, а турецкое судно доставит их через Черное море в Стамбул.

"Если это можно сделать таким образом, мы будем рады сделать это. Мы готовы. Фактически, наш корабль готов отправиться и доставить раненых солдат и других гражданских лиц в Турцию", — сказал Калин.

Калин сказал, что позиция России "меняется день ото дня".

"Они смотрят на ситуацию с безопасностью на местах и ​​другую динамику, свои переговоры, собственную внутреннюю координацию. Поэтому иногда трудно получить твердый ответ или обязательств с любой стороны", - сказал он.

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Калин сказал, что морская эвакуация из Бердянска была одним из ряда предложений по достижению прекращения огня и проведению эвакуации.

"Судно все еще находится в Стамбуле. Оно готово к отплытию, но мы ждем окончательного разрешения от российской и украинской стороны, чтобы оно могло отправиться в Бердянск и доставить раненых солдат в Турцию", - сказал он.

Сейчас Украина ведет переговоры об эвакуации 60 человек из "Азовстали" в Мариуполе. Ранее сообщалось, что украинская сторона ведет переговоры только о 38 тяжелораненых (лежачих) бойцах.

Российские оккупанты отказались от процедуры extraction защитников Мариуполя морем в нейтральную страну. Также они сказали, что после вывоза всех гражданских из бункеров, у них "развязаны руки".

Темы: ТурцияАзовМариуполь
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