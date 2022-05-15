Посольство США показало в дії гаубиці калібру 155 мм, передані до ЗСУ

89 із 90 гаубиць калібру 155 мм типу М777, які уряд США пообіцяв надати Україні, вже перебувають у розпорядженні підрозділів Збройних сил України, а деякі з них – безпосередньо в театрі ведення бойових дій.

Джерело: twitter-сторінка посольства США в Україні

Дослівно: "Гаубиці М-777 у дії. Це частина останнього пакету допомоги Збройним Силам України на суму 800 мільйонів доларів США".

Деталі: На відео, яке поширило посольство, зняли, як українські захисники ведуть вогонь з гаубиць М777 по ворожих позиціях.

Гаубиці М-777 у дії. Це частина останнього пакету допомоги Збройним Силам України на суму 800 мільйонів доларів США. Усі 90 гаубиць, надісланих Сполученими Штатами, за винятком однієї, зараз знаходяться в Україні, багато з них вже працюють на передовій. @GeneralStaffUA pic.twitter.com/9Uf0iOf3Yz — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) May 15, 2022

Довідково: M777 howitzer — британська польова причіпна гаубиця калібру 155 міліметрів. M777 має цифрову систему управління вогнем, яка є аналогічною до систем управління вогнем у самохідних артилерійських установках. Максимальна далекобійність звичайними снарядами - 24,7 км.

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