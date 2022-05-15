Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Посольство США показало в дії гаубиці калібру 155 мм, передані до ЗСУ

Денис КарловськийНеділя, 15 травня 2022, 18:23
фото: генштаб зсу

89 із 90 гаубиць калібру 155 мм типу М777, які уряд США пообіцяв надати Україні, вже перебувають у розпорядженні підрозділів Збройних сил України, а деякі з них – безпосередньо в театрі ведення бойових дій.

Джерело: twitter-сторінка посольства США в Україні

Дослівно: "Гаубиці М-777 у дії. Це частина останнього пакету допомоги Збройним Силам України на суму 800 мільйонів доларів США".

Деталі: На відео, яке поширило посольство, зняли, як українські захисники ведуть вогонь з гаубиць М777 по ворожих позиціях.

Довідково: M777 howitzer — британська польова причіпна гаубиця калібру 155 міліметрів. M777 має цифрову систему управління вогнем, яка є аналогічною до систем управління вогнем у самохідних артилерійських установках. Максимальна далекобійність звичайними снарядами - 24,7 км. 

ВІДЕО ДНЯ

Гаубиця M777 може вести вогонь високоточними снарядами M982 Excalibur з максимальною дальністю до 40 км.

Передісторія:

  • 13 квітня адміністрація президента США Джо Байдена ухвалила рішення передати Україні 18 гаубиць калібру 155 мм і 40 тисяч боєприпасів до неї. 21 квітня в новому пакеті збройної допомоги влада США додала ще 72 гаубиці, 144 тисячі боєприпасів до неї та 72 тактичні машини для їхнього буксирування.
  • 2 травня посадовець Пентагону називав журналістам, що в Україну перевезли вже понад 70 гаубиць. Також американські військові інструктори навчили вже близько 200 українських артилеристів, як керувати цими гаубицями.
  • За словами чиновника з Пентагону, 4 травня щонайменше 81 гаубиця з 90 вже була на території України.
  • Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав 13 травня світлини, як українські артилеристи ведуть вогонь по ворожих позиціях з американських гаубиць.

Теми: СШАЗбройні силизброябойові дії
Головне сьогодні

відеоНа берег Одещини вимило російські міни

Американські аналітики: Росіяни зосередяться на битві за Сєвєродонецьк

Партія канцлера Шольца програє вибори у важливому регіоні

Кібератака на Львів: росіяни викрали й опублікували файли міськради

Росія готує для відправки в Україну до 2500 резервістів – Генштаб

Ткаченко: 0 балів полякам і литовцям на "Євробаченні" – це дуже соромно

Усі новини...
США
Розвідка США розбирається, де прорахувалася з Україною та Афганістаном – CNN
У Нью-Йорку сотні людей вимагали врятувати захисників Маріуполя
У супермаркеті США чоловік відкрив стрілянину, щонайменше 10 загиблих
Останні новини
06:50
Зведення Генштабу: ЗСУ вдарили по росіянах в Чорнобаївці
06:00
відеоНа берег Одещини вимило російські міни
05:12
У середу в Конгресі США очікують затвердити допомогу Україні на 40 млрд доларів
04:15
Американські аналітики: Росіяни зосередяться на битві за Сєвєродонецьк
03:10
У церкві в США сталася стрілянина, є жертви
02:37
Блінкен: Дуже скоро відновимо роботу посольства в Києві
01:39
Дніпропетровщина: Росіяни застосовують заборонені фосфорні боєприпаси
00:50
Росіяни замаскували сліди обстрілу ЗАЕС, працівникам заборонили приносити телефони
00:07
Українська ППО мінусує 11 повітряних цілей окупантів, авіація - ворожу переправу
00:01
відеоНа Харківщині батальйон тероборони відтіснив росіян до держкордону – Міноборони
Усі новини...