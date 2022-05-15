Посольство США показало в дії гаубиці калібру 155 мм, передані до ЗСУ
89 із 90 гаубиць калібру 155 мм типу М777, які уряд США пообіцяв надати Україні, вже перебувають у розпорядженні підрозділів Збройних сил України, а деякі з них – безпосередньо в театрі ведення бойових дій.
Джерело: twitter-сторінка посольства США в Україні
Дослівно: "Гаубиці М-777 у дії. Це частина останнього пакету допомоги Збройним Силам України на суму 800 мільйонів доларів США".
Деталі: На відео, яке поширило посольство, зняли, як українські захисники ведуть вогонь з гаубиць М777 по ворожих позиціях.
Гаубиці М-777 у дії. Це частина останнього пакету допомоги Збройним Силам України на суму 800 мільйонів доларів США. Усі 90 гаубиць, надісланих Сполученими Штатами, за винятком однієї, зараз знаходяться в Україні, багато з них вже працюють на передовій. @GeneralStaffUA pic.twitter.com/9Uf0iOf3Yz— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) May 15, 2022
Довідково: M777 howitzer — британська польова причіпна гаубиця калібру 155 міліметрів. M777 має цифрову систему управління вогнем, яка є аналогічною до систем управління вогнем у самохідних артилерійських установках. Максимальна далекобійність звичайними снарядами - 24,7 км.
Гаубиця M777 може вести вогонь високоточними снарядами M982 Excalibur з максимальною дальністю до 40 км.
Передісторія:
- 13 квітня адміністрація президента США Джо Байдена ухвалила рішення передати Україні 18 гаубиць калібру 155 мм і 40 тисяч боєприпасів до неї. 21 квітня в новому пакеті збройної допомоги влада США додала ще 72 гаубиці, 144 тисячі боєприпасів до неї та 72 тактичні машини для їхнього буксирування.
- 2 травня посадовець Пентагону називав журналістам, що в Україну перевезли вже понад 70 гаубиць. Також американські військові інструктори навчили вже близько 200 українських артилеристів, як керувати цими гаубицями.
- За словами чиновника з Пентагону, 4 травня щонайменше 81 гаубиця з 90 вже була на території України.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав 13 травня світлини, як українські артилеристи ведуть вогонь по ворожих позиціях з американських гаубиць.