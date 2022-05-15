Посольство США показало в действии гаубицы калибра 155 мм, переданные в ВСУ

89 из 90 гаубиц калибра 155 мм типа М777, которые правительство США пообещало предоставить Украине, уже находятся в распоряжении подразделений Вооруженных сил Украины, а некоторые из них – непосредственно в театре ведения боевых действий.

Источник: twitter-страница посольства США в Украине

Дословно: "Гаубицы М-777 в действии. Это часть последнего пакета помощи Вооруженным Силам Украины на сумму 800 миллионов долларов США".

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Детали: На видео, которое опубликовало посольство, сняли, как украинские защитники ведут огонь из гаубиц М777 по вражеским позициям.

Гаубиці М-777 у дії. Це частина останнього пакету допомоги Збройним Силам України на суму 800 мільйонів доларів США. Усі 90 гаубиць, надісланих Сполученими Штатами, за винятком однієї, зараз знаходяться в Україні, багато з них вже працюють на передовій. @GeneralStaffUA pic.twitter.com/9Uf0iOf3Yz — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) May 15, 2022

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Справка: M777 howitzer – британская полевая прицепная гаубица калибра 155 миллиметров. M777 имеет цифровую систему управления огнем, которая аналогична системам управления огнем в самоходных артиллерийских установках. Максимальная дальнобойность обычными снарядами – 24,7 км.

Гаубица M777 может вести огонь высокоточными снарядами M982 Excalibur с максимальной дальностью 40 км.

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