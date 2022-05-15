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Посольство США показало в действии гаубицы калибра 155 мм, переданные в ВСУ

Денис КарловскийВоскресенье, 15 мая 2022, 18:23
Посольство США показало в действии гаубицы калибра 155 мм, переданные в ВСУ
фото: генштаб всу

89 из 90 гаубиц калибра 155 мм типа М777, которые правительство США пообещало предоставить Украине, уже находятся в распоряжении подразделений Вооруженных сил Украины, а некоторые из них – непосредственно в театре ведения боевых действий.

Источник: twitter-страница посольства США в Украине

Дословно: "Гаубицы М-777 в действии. Это часть последнего пакета помощи Вооруженным Силам Украины на сумму 800 миллионов долларов США".

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Детали: На видео, которое опубликовало посольство, сняли, как украинские защитники ведут огонь из гаубиц М777 по вражеским позициям.

ВИДЕО ДНЯ

Справка: M777 howitzer – британская полевая прицепная гаубица калибра 155 миллиметров. M777 имеет цифровую систему управления огнем, которая аналогична системам управления огнем в самоходных артиллерийских установках. Максимальная дальнобойность обычными снарядами – 24,7 км.

Гаубица M777 может вести огонь высокоточными снарядами M982 Excalibur с максимальной дальностью 40 км.

Предыстория:

  • 13 апреля администрация президента США Джо Байдена приняла решение передать Украине 18 гаубиц калибра 155 мм и 40 тысяч боеприпасов к ней. 21 апреля в новом пакете вооруженной помощи власти США добавили еще 72 гаубицы, 144 тысячи боеприпасов к ней и 72 тактические машины для их буксировки.
  • 2 мая чиновник Пентагона называл журналистам, что в Украину перевезли уже более 70 гаубиц. Также американские военные инструкторы научили уже около 200 украинских артиллеристов, как управлять этими гаубицами.
  • По словам чиновника из Пентагона, 4 мая, по меньшей мере, 81 гаубица из 90 уже была на территории Украины.
  • Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал 13 мая фотографии, как украинские артиллеристы ведут огонь по вражеским позициям по американским гаубицам.

Темы: СШАВооруженные силыоружиебоевые действия
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