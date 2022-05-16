Рідні захисників Маріуполя просять Ердогана залучити Китай для порятунку бійців

Родичі бійців маріупольського гарнізону закликали президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана залучити до порятунку захисників "Азовсталі" лідера Китаю Сі Дзіньпіна.

Джерело: співачка Руслана Лижичко та рідні захисників на пресконференції у Туреччині

Пряма мова Лижичко: "Знайдіть, будь ласка, можливості зробити екстракцію і евакуацію. Люди там у жахливих умовах".

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Пряма мова дружини захисника Наталі: "Ми покладаємо на вас нашу останню надію і віримо в те, що Туреччина в особі Реджепа Тайїпа Ердогана і Китай в особі Сі Дзіньпіна та сам Господь Бог об’єднаються і допоможуть врятувати "Азовсталь" і людей, які там знаходяться. Їх треба врятувати вже вчора. Пане Реджепа Тайїпе Ердогане, зверніться до Сі Дзіньпіна і разом врятуйте захисників".

Деталі: Рідні захисників Маріуполя розповіли турецьким журналістам про те, що росіяни щоденно обстрілюють "Азовсталь" і скидають на завод так звані "протибункерні" бомби вагою у 500 кг.

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