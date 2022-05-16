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Рідні захисників Маріуполя просять Ердогана залучити Китай для порятунку бійців

Ірина БалачукПонеділок, 16 травня 2022, 14:31
Рідні захисників Маріуполя просять Ердогана залучити Китай для порятунку бійців
Рідні захисників Маріуполя. Скриншот з трансляції TURKSİD Uluslararası İş İnsanları Derneği

Родичі бійців маріупольського гарнізону закликали президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана залучити до порятунку захисників "Азовсталі" лідера Китаю Сі Дзіньпіна.

Джерело: співачка Руслана Лижичко та рідні захисників на пресконференції у Туреччині

Пряма мова Лижичко: "Знайдіть, будь ласка, можливості зробити екстракцію і евакуацію. Люди там у жахливих умовах".

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Пряма мова дружини захисника Наталі: "Ми покладаємо на вас нашу останню надію і віримо в те, що Туреччина в особі Реджепа Тайїпа Ердогана і Китай в особі Сі Дзіньпіна та сам Господь Бог об’єднаються і допоможуть врятувати "Азовсталь" і людей, які там знаходяться. Їх треба врятувати вже вчора. Пане Реджепа Тайїпе Ердогане, зверніться до Сі Дзіньпіна і разом врятуйте захисників".

Деталі: Рідні захисників Маріуполя розповіли турецьким журналістам про те, що росіяни щоденно обстрілюють "Азовсталь" і скидають на завод так звані "протибункерні" бомби вагою у 500 кг.  

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 14 травня родичі захисників "Азовсталі" закликали Китай допомогти з екстракцією українських військових із Маріуполя.
  • Речник президента Туреччини і головний радник із зовнішньої політики Ібрагім Калін заявив, що Туреччина пропонує провести морську евакуацію поранених українських військових, які перебувають на сталеливарному заводі "Азовсталь" в Маріуполі.
  • 15 травня четверо дружин оборонців "Азовсталі" дали онлайн-конференцію, де закликали світову спільноту докласти зусиль для екстракції всього гарнізону, а не лише важкопоранених. За їх словами, їжі, води й медикаментів у підземеллях меткомбінату майже не лишилося.

Теми: МаріупольАзов війна
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