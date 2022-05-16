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Родные защитников Мариуполя просят Эрдогана привлечь Китай для спасения бойцов

Ирина БалачукПонедельник, 16 мая 2022, 14:31
Родные защитников Мариуполя. Скриншот из трансляции TURKSİD Uluslararası İş İnsanları Derneği

Родственники бойцов мариупольского гарнизона призвали президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана привлечь к спасению защитников "Азовстали" лидера Китая Си Дзиньпина.

Источник: певица Руслана Лыжичко и родные защитников на пресс-конференции в Турции

Прямая речь Лыжичко: "Найдите, пожалуйста, возможности провести экстракцию и эвакуацию. Люди там в ужасных условиях".

Прямая речь жены защитника Натальи: "Мы возлагаем на вас нашу последнюю и верим в то, что Турция в лице Реджепа Тайипа Эрдогана и Китай в лице Си Дзиньпина и сам Господь Бог объединятся и помогут спасти "Азовсталь" и находящихся там людей. Их нужно спасти уже вчера. Господин Реджеп Тайип Эрдоган, обратитесь к Си Дзиньпину и вместе спасите защитников".

Детали: Родные защитников Мариуполя рассказали турецким журналистам о том, что россияне ежедневно обстреливают "Азовсталь" и сбрасывают на завод так называемые "противобункерные" бомбы весом 500 кг.

Предыстория: 

  • 14 мая родственники защитников "Азовстали" призвали Китай помочь с экстракцией украинских военных из Мариуполя.
  • Пресс-секретарь президента Турции и главный советник по внешнеполитическим вопросам Ибрагим Калин заявил, что Турция предлагает провести морскую эвакуацию раненых украинских военных, укрывшихся на сталелитейном заводе в Мариуполе.
  • 15 мая четверо жен защитников "Азовстали" дали онлайн-конференцию, где призвали мировое сообщество приложить усилия для экстракции всего гарнизона, а не только тяжелораненых. По их словам, еды, воды и медикаментов в подземельях меткомбината почти не осталось.

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Темы: МариупольАзоввойна
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