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Родные защитников Мариуполя просят Эрдогана привлечь Китай для спасения бойцов

Ирина БалачукПонедельник, 16 мая 2022, 14:31
Родные защитников Мариуполя просят Эрдогана привлечь Китай для спасения бойцов
Родные защитников Мариуполя. Скриншот из трансляции TURKSİD Uluslararası İş İnsanları Derneği

Родственники бойцов мариупольского гарнизона призвали президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана привлечь к спасению защитников "Азовстали" лидера Китая Си Дзиньпина.

Источник: певица Руслана Лыжичко и родные защитников на пресс-конференции в Турции

Прямая речь Лыжичко: "Найдите, пожалуйста, возможности провести экстракцию и эвакуацию. Люди там в ужасных условиях".

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Прямая речь жены защитника Натальи: "Мы возлагаем на вас нашу последнюю и верим в то, что Турция в лице Реджепа Тайипа Эрдогана и Китай в лице Си Дзиньпина и сам Господь Бог объединятся и помогут спасти "Азовсталь" и находящихся там людей. Их нужно спасти уже вчера. Господин Реджеп Тайип Эрдоган, обратитесь к Си Дзиньпину и вместе спасите защитников".

Детали: Родные защитников Мариуполя рассказали турецким журналистам о том, что россияне ежедневно обстреливают "Азовсталь" и сбрасывают на завод так называемые "противобункерные" бомбы весом 500 кг.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 14 мая родственники защитников "Азовстали" призвали Китай помочь с экстракцией украинских военных из Мариуполя.
  • Пресс-секретарь президента Турции и главный советник по внешнеполитическим вопросам Ибрагим Калин заявил, что Турция предлагает провести морскую эвакуацию раненых украинских военных, укрывшихся на сталелитейном заводе в Мариуполе.
  • 15 мая четверо жен защитников "Азовстали" дали онлайн-конференцию, где призвали мировое сообщество приложить усилия для экстракции всего гарнизона, а не только тяжелораненых. По их словам, еды, воды и медикаментов в подземельях меткомбината почти не осталось.

Темы: МариупольАзоввойна
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