Дружини захисників Маріуполя: Потрібно вивести весь гарнізон, ситуація жахлива

Дружини захисників Маріуполя закликають світову спільноту домагатися звільнення шляхом "екстракції" всього гарнізону, розташованого зараз на "Азовсталі", а не лише важкопоранених, адже на заводі майже не лишилося води, їжі й медикаментів.

Джерело: дружини героїв – Ганна Науменко, Катерина Прокопенко, Юлія Федосюк, Ольга Андріанова, Дар'я Цикунова – в онлайн-розмові з журналістами

Пряма мова: "Кількість поранених постійно змінюється, тому що одні вмирають, інші додаються через обстріли й бомбардування. Ми знаємо, що було близько 700 чоловік, – зараз їхню кількість ми не знаємо…

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Звісно, у першу чергу потрібно виводити важкопоранених, які можуть загинути в наступну добу, але ми наполягаємо на евакуації абсолютно всіх. Тому що це абсурд: сьогодні ми виводимо всіх поранених – завтра у нас ще двісті поранених, тому що постійно відбувається бомбардування.

Потрібно говорити про евакуацію, про коридор для всього гарнізону. Лише так ми зможемо евакуювати купу людей. Вони досі живі, є поранені, є боєздатні бійці, є тіла, які потрібно вивезти".

Деталі: За словами жінок, ситуація з пораненими "жахлива", бо йдеться про важкі випадки: відсутність руки чи ноги, перебиті внутрішні органи, величезні травми. На дрібні пошкодження бійці не зважають.

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Антибіотики є в дуже обмеженій кількості – для найважчих випадків. Люди з ампутаціями лежать зараз без антибіотиків, без знеболювальних. Люди з важкими пораненнями просто терплять біль, сказала одна з жінок.

"Їм зараз ампутують кінцівки навіть із маленькими ушкодженнями й без знеболювального, просто ріжуть наживо… У них немає ніякої медицини. У них є стакан води на всіх – вони роблять ковток раз на 5-6 годин", – додала інша.

У приміщенні, в якому облаштовано госпіталь, дуже спекотно, туди мало можливості передавати їжу й воду, яких справді обмаль.

У людей розвивається сепсис.

Жінки переконані, що "військова деблокада можлива, але на це немає часу", бо вона можлива для Маріуполя, коли будуть звільнені інші міста.

Тому дружини захисників сподіваються на об'єднання зусиль влади України та інших країн і успіх цієї коаліції в питанні порятунку людей з "Азовсталі".

Жінки також подякували гурту "Kalush Orchestra" за прохання врятувати Маріуполь та "Азовсталь" зі сцени "Євробачення".

Цьому передувало: 14 травня боєць із позивним "Поліція", який перебуває на заводі "Азовсталь, розповів, що там є близько 600 поранених, майже немає медикаментів, води та їжі, ампутації бійцям роблять без знеболення.

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