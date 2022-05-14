Рідні захисників "Азовсталі" просять Китай втрутитися у ситуацію

Родичі захисників "Азовсталі" закликали Китай допомогти з екстракцією українських військових із Маріуполя.

Джерело: родичі бійців на пресконференції 14 травня

Загальна заява родичів захисників Маріуполя: "Просимо Китай втрутитися та стати миротворцем у цій війні, стати порятунком для наших бійців із Маріуполя, із "Азовсталі". Час іде на дні, хвилини, секунди. В пеклі наші воїни вже побували, дайте їм нагоду побачити сонце".

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Деталі: Родичі захисників нагадали, що "Китай знає історію страждань, ціну незалежності і що таке боротьба двох світоглядів", і висловили сподівання, що "Китай не залишиться осторонь і не буде мовчати".

Рідні просять провести процедуру екстракції і вивезти захисників Маріуполя, поранених бійців та тіла загиблих воїнів у третю країну, де вони будуть перебувати до кінця війни. Такою країною, за їх словами, може бути Туреччина, і її президент згодний на екстракцію до його країни.

Родичі нагадали, що вже зверталися до лідерів усіх країн, і Китай, мабуть, єдина країна, до якої ще не звертались.

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"Ми просимо вельмишановного Сі Дзіньпіна зробити все для порятунку світових цінностей, для порятунку захисників Маріуполя", – підсумували рідні оборонців "Азовсталі".

Деталі: За їхніми даними лідери України уже звернулися з офіційним листом до Сі Дзіньпіна.

Знати більше: Обличчя "Азов.Сталі". Історії про захисників Маріуполя

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