Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Рідні захисників "Азовсталі" просять Китай втрутитися у ситуацію

Ірина БалачукСубота, 14 травня 2022, 13:28
Рідні захисників Азовсталі просять Китай втрутитися у ситуацію
Родичі захисників Маріуполя. Скриншот з відеотрансляції

Родичі захисників "Азовсталі" закликали Китай допомогти з екстракцією українських військових із Маріуполя.

Джерело: родичі бійців на пресконференції 14 травня

Загальна заява родичів захисників Маріуполя: "Просимо Китай втрутитися та стати миротворцем у цій війні, стати порятунком для наших бійців із Маріуполя, із "Азовсталі". Час іде на дні, хвилини, секунди. В пеклі наші воїни вже побували, дайте їм нагоду побачити сонце".

Реклама:

Деталі: Родичі захисників нагадали, що "Китай знає історію страждань, ціну незалежності і що таке боротьба двох світоглядів", і висловили сподівання, що "Китай не залишиться осторонь і не буде мовчати".

Рідні просять провести процедуру екстракції і вивезти захисників Маріуполя, поранених бійців та тіла загиблих воїнів у третю країну, де вони будуть перебувати до кінця війни. Такою країною, за їх словами, може бути Туреччина, і її президент згодний на екстракцію до його країни.  

Родичі нагадали, що вже зверталися до лідерів усіх країн, і Китай, мабуть, єдина країна, до якої ще не звертались.   

ВІДЕО ДНЯ

"Ми просимо вельмишановного Сі Дзіньпіна зробити все для порятунку світових цінностей, для порятунку захисників Маріуполя", – підсумували рідні оборонців "Азовсталі".

Деталі: За їхніми даними лідери України уже звернулися з офіційним листом до Сі Дзіньпіна.

Знати більше: Обличчя "Азов.Сталі". Історії про захисників Маріуполя

Передісторія: 

  • МінТОТ повідомив, що ведуться переговори за посередництва Туреччини, ООН та МККК про евакуацію військових з "Азовсталі", почнуть з тяжко поранених. Україна бажає підписати документ, як саме відбуватиметься евакуація з "Азовсталі", і зараз триває підготовка до його підписання.
  • Україна наразі домовляється про евакуацію 60 людей з "Азовсталі" в Маріуполі. Раніше повідомлялося, що ведуться переговори про 38 важкопоранених (лежачих) бійців. 
  • Російські окупанти відмовились щодо процедури extraction захисників Маріуполя морем до нейтральної країни. Також вони сказали, що після вивезення всіх цивільних із бункерів, у них "розв’язані руки".
  • Туреччина пропонувала Росії вивезти українських військових з Маріуполя й гарантувати, що до кінця війни вони більше не воюватимуть, а лишатимуться в Туреччині.
  • 11 травня віцепрем'єрка Ірина Верещук повідомила, що українська сторона пропонує росіянам обміняти важкопоранених українських військових, які лишаються на "Азовсталі", на полонених військових РФ.

Теми: МаріупольАзов Китай
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
Україна зможе уникнути затягування війни – генерал армії США
Окупанти стягують на Зміїний комплекси ППО – ОК "Південь"
На Ізюмському напрямку ЗСУ перейшли у контрнаступ – Синєгубов
Лавров: Ми приймаємо кинутий Заходом виклик
Останні новини
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
Усі новини...
Реклама: