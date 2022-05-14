Рідні захисників "Азовсталі" просять Китай втрутитися у ситуацію
Родичі захисників "Азовсталі" закликали Китай допомогти з екстракцією українських військових із Маріуполя.
Джерело: родичі бійців на пресконференції 14 травня
Загальна заява родичів захисників Маріуполя: "Просимо Китай втрутитися та стати миротворцем у цій війні, стати порятунком для наших бійців із Маріуполя, із "Азовсталі". Час іде на дні, хвилини, секунди. В пеклі наші воїни вже побували, дайте їм нагоду побачити сонце".
Деталі: Родичі захисників нагадали, що "Китай знає історію страждань, ціну незалежності і що таке боротьба двох світоглядів", і висловили сподівання, що "Китай не залишиться осторонь і не буде мовчати".
Рідні просять провести процедуру екстракції і вивезти захисників Маріуполя, поранених бійців та тіла загиблих воїнів у третю країну, де вони будуть перебувати до кінця війни. Такою країною, за їх словами, може бути Туреччина, і її президент згодний на екстракцію до його країни.
Родичі нагадали, що вже зверталися до лідерів усіх країн, і Китай, мабуть, єдина країна, до якої ще не звертались.
"Ми просимо вельмишановного Сі Дзіньпіна зробити все для порятунку світових цінностей, для порятунку захисників Маріуполя", – підсумували рідні оборонців "Азовсталі".
Деталі: За їхніми даними лідери України уже звернулися з офіційним листом до Сі Дзіньпіна.
Знати більше: Обличчя "Азов.Сталі". Історії про захисників Маріуполя
Передісторія:
- МінТОТ повідомив, що ведуться переговори за посередництва Туреччини, ООН та МККК про евакуацію військових з "Азовсталі", почнуть з тяжко поранених. Україна бажає підписати документ, як саме відбуватиметься евакуація з "Азовсталі", і зараз триває підготовка до його підписання.
- Україна наразі домовляється про евакуацію 60 людей з "Азовсталі" в Маріуполі. Раніше повідомлялося, що ведуться переговори про 38 важкопоранених (лежачих) бійців.
- Російські окупанти відмовились щодо процедури extraction захисників Маріуполя морем до нейтральної країни. Також вони сказали, що після вивезення всіх цивільних із бункерів, у них "розв’язані руки".
- Туреччина пропонувала Росії вивезти українських військових з Маріуполя й гарантувати, що до кінця війни вони більше не воюватимуть, а лишатимуться в Туреччині.
- 11 травня віцепрем'єрка Ірина Верещук повідомила, що українська сторона пропонує росіянам обміняти важкопоранених українських військових, які лишаються на "Азовсталі", на полонених військових РФ.