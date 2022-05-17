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Зеленський про порятунок з "Азовсталі": "Герої потрібні Україні живими"

Мазуренко Альона Вівторок, 17 травня 2022, 00:21
Зеленський. скриншот

Президент Володимир Зеленський розповів, що наразі завдяки військовим та переговорній групі МКЧХ та ООН Україна намагається врятувати військових з "Азовсталі". 221 військових вивезли на окуповану територію для подальшого обміну, 53 тяжкопоранених вивезли у лікарню на території ОРДО.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Непростий день. Але і цей день, як і всі інші, спрямований на те, щоб уберегти нашу країну й наших людей. Завдяки діям українських військових – ЗСУ, розвідки, а також переговорної групи, Міжнародного комітету Червоного Хреста й ООН маємо надію, що вдасться зберегти життя наших хлопців.

Хочу підкреслити: українські герої потрібні Україні живими. Це наш принцип. Думаю, що ці слова зрозуміє кожна адекватна людина".

Деталі: Президент додав, що операція з порятунку оборонців Маріуполя розпочата українськими військовими, розвідниками: "Щоб повернути хлопців додому, робота продовжується, і ця робота потребує делікатності. І часу".

Зеленський додав, що Україна зберігає максимальну дипломатичну активність і на інших напрямках в інтересах країни.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало:

  • 16 травня російське Міноборони повідомило про досягнення домовленості про вивезення поранених українських військових із заблокованого комбінату "Азовсталь" у Маріуполі на окуповану територію.
  • Пізніше командир полку "Азов" Денис Прокопенко заявив, що захисники Маріуполя виконали завдання, і що він хоче зберегти життя підлеглим.
  • Увечері агентство Reuters повідомило, що з території заводу "Азовсталь" у Маріуполі виїхали автобуси з українськими військовими.
  • У Генштабі повідомили, що в 16 травня розпочалася евакуація 53 важкопоранених військовослужбовців. Їх доставлено до медичного закладу у Новоазовську (територія ОРДО).
  • Ще 211 захисників через гуманітарний коридор були евакуйовані до Оленівки з подальшим поверненням їх на підконтрольну Україні територію через процедуру обміну.

Теми: Азов ЗеленськийМаріупольобмін
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