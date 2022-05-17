Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський про порятунок з "Азовсталі": "Герої потрібні Україні живими"

Альона Мазуренко Вівторок, 17 травня 2022, 00:21
Зеленський про порятунок з Азовсталі: Герої потрібні Україні живими
Зеленський. скриншот

Президент Володимир Зеленський розповів, що наразі завдяки військовим та переговорній групі МКЧХ та ООН Україна намагається врятувати військових з "Азовсталі". 221 військових вивезли на окуповану територію для подальшого обміну, 53 тяжкопоранених вивезли у лікарню на території ОРДО.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Непростий день. Але і цей день, як і всі інші, спрямований на те, щоб уберегти нашу країну й наших людей. Завдяки діям українських військових – ЗСУ, розвідки, а також переговорної групи, Міжнародного комітету Червоного Хреста й ООН маємо надію, що вдасться зберегти життя наших хлопців.

Реклама:

Хочу підкреслити: українські герої потрібні Україні живими. Це наш принцип. Думаю, що ці слова зрозуміє кожна адекватна людина".

Деталі: Президент додав, що операція з порятунку оборонців Маріуполя розпочата українськими військовими, розвідниками: "Щоб повернути хлопців додому, робота продовжується, і ця робота потребує делікатності. І часу".

Зеленський додав, що Україна зберігає максимальну дипломатичну активність і на інших напрямках в інтересах країни.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало:

  • 16 травня російське Міноборони повідомило про досягнення домовленості про вивезення поранених українських військових із заблокованого комбінату "Азовсталь" у Маріуполі на окуповану територію.
  • Пізніше командир полку "Азов" Денис Прокопенко заявив, що захисники Маріуполя виконали завдання, і що він хоче зберегти життя підлеглим.
  • Увечері агентство Reuters повідомило, що з території заводу "Азовсталь" у Маріуполі виїхали автобуси з українськими військовими.
  • У Генштабі повідомили, що в 16 травня розпочалася евакуація 53 важкопоранених військовослужбовців. Їх доставлено до медичного закладу у Новоазовську (територія ОРДО).
  • Ще 211 захисників через гуманітарний коридор були евакуйовані до Оленівки з подальшим поверненням їх на підконтрольну Україні територію через процедуру обміну.

Теми: Азов ЗеленськийМаріупольобмін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
Азов
500 днів у полоні: на Майдані провели акцію на підтримку оборонців Маріуполя
Бійці "Азову" показали, як нищать ворога на Запорізькому напрямку
Бойовики "ДНР" засудили двох азовців до 24 років колонії, а тероборонівця − до 21 року
Останні новини
22:52
В Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
Усі новини...
Реклама: