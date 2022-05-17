Зеленський про порятунок з "Азовсталі": "Герої потрібні Україні живими"

Президент Володимир Зеленський розповів, що наразі завдяки військовим та переговорній групі МКЧХ та ООН Україна намагається врятувати військових з "Азовсталі". 221 військових вивезли на окуповану територію для подальшого обміну, 53 тяжкопоранених вивезли у лікарню на території ОРДО.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Непростий день. Але і цей день, як і всі інші, спрямований на те, щоб уберегти нашу країну й наших людей. Завдяки діям українських військових – ЗСУ, розвідки, а також переговорної групи, Міжнародного комітету Червоного Хреста й ООН маємо надію, що вдасться зберегти життя наших хлопців.

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Хочу підкреслити: українські герої потрібні Україні живими. Це наш принцип. Думаю, що ці слова зрозуміє кожна адекватна людина".

Деталі: Президент додав, що операція з порятунку оборонців Маріуполя розпочата українськими військовими, розвідниками: "Щоб повернути хлопців додому, робота продовжується, і ця робота потребує делікатності. І часу".

Зеленський додав, що Україна зберігає максимальну дипломатичну активність і на інших напрямках в інтересах країни.

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