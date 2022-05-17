Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский о спасении из "Азовстали": "Герои нужны Украине живыми"

Алена МазуренкоВторник, 17 мая 2022, 00:21
Зеленский о спасении из Азовстали: Герои нужны Украине живыми
Зеленский. скриншот

Президент Владимир Зеленский рассказал, что благодаря военным и переговорной группе МККК и ООН Украина пытается спасти военных из "Азовстали". 221 военных вывезли на оккупированную территорию для дальнейшего обмена, 53 тяжелораненых вывезли в больницу на территории ОРДО.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Непростой день. Но и этот день, как и все остальные, направлен на то, чтобы уберечь нашу страну и наших людей. Благодаря действиям украинских военных – ВСУ, разведки, а также переговорной группы, Международного комитета Красного Креста и ООН. надежду, что удастся сохранить жизнь наших ребят.

Реклама:

Хочу подчеркнуть: украинские герои нужны Украине живыми. Это наш принцип. Думаю, что эти слова поймет каждый адекватный человек".

Детали: Президент добавил, что операция по спасению защитников Мариуполя начата украинскими военными, разведчиками: "Чтобы вернуть ребят домой, работа продолжается, и эта работа нуждается в деликатности. И времени".

Зеленский добавил, что Украина сохраняет максимальную дипломатическую активность и в других направлениях в интересах страны.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало

  • 16 мая российское Минобороны сообщило о достижении договоренности о вывозе раненых украинских военных из заблокированного комбината "Азовсталь" в Мариуполе на оккупированную территорию.
  • Позже командир полка "Азов" Денис Прокопенко заявил, что защитники Мариуполя выполнили задание и что он хочет сохранить жизнь подчиненным.
  • Вечером агентство Reuters сообщило, что с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе выехали автобусы с украинскими военными.
  • В Генштабе сообщили, что в 16 мая началась эвакуация 53 тяжелораненых военнослужащих. Они доставлены в медицинское учреждение в Новоазовске (территория ОРДО).
  • Еще 211 защитников через гуманитарный коридор были эвакуированы в Еленовку с последующим возвращением их на подконтрольную Украине территорию через процедуру обмена.

Темы: АзовЗеленскийМариупольобмен
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

Все новости...
Азов
500 дней в плену: на Майдане провели акцию в поддержку защитников Мариуполя
Бойцы "Азова" показали, как уничтожают врага на Запорожском направлении
Боевики "ДНР" приговорили двух азовцев к 24 годам колонии, а терробороновца − к 21 году
Последние новости
19:45
Защитники сдерживают россиян возле Марьинки, в районе Авдеевки штурмы не стихают - Генштаб
19:45
В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники
19:37
В Украине обнаружили еще трех инфицированных субвариантом COVID-19 "Пирола" – Кузин
19:37
Пожар в гостевом доме в Румынии: уже семеро погибших
19:31
Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электричество для населения еще на 4 месяца
19:14
Украина запустила серийное производство аналога "Шахеда"
19:11
Правительство одобрило соглашение с Румынией о признании образовательных документов
19:07
ВАКС взял под стражу подозреваемого по делу Госспецсвязи
18:59
Государство начало погашение долга по проектам, поддержанным Украинским институтом книги
18:57
фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой
Все новости...
Реклама: