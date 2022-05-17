Зеленский о спасении из "Азовстали": "Герои нужны Украине живыми"

Президент Владимир Зеленский рассказал, что благодаря военным и переговорной группе МККК и ООН Украина пытается спасти военных из "Азовстали". 221 военных вывезли на оккупированную территорию для дальнейшего обмена, 53 тяжелораненых вывезли в больницу на территории ОРДО.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Непростой день. Но и этот день, как и все остальные, направлен на то, чтобы уберечь нашу страну и наших людей. Благодаря действиям украинских военных – ВСУ, разведки, а также переговорной группы, Международного комитета Красного Креста и ООН. надежду, что удастся сохранить жизнь наших ребят.

Хочу подчеркнуть: украинские герои нужны Украине живыми. Это наш принцип. Думаю, что эти слова поймет каждый адекватный человек".

Детали: Президент добавил, что операция по спасению защитников Мариуполя начата украинскими военными, разведчиками: "Чтобы вернуть ребят домой, работа продолжается, и эта работа нуждается в деликатности. И времени".

Зеленский добавил, что Украина сохраняет максимальную дипломатическую активность и в других направлениях в интересах страны.

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