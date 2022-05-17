Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский о спасении из "Азовстали": "Герои нужны Украине живыми"

Мазуренко Алена Вторник, 17 мая 2022, 00:21
Зеленский. скриншот

Президент Владимир Зеленский рассказал, что благодаря военным и переговорной группе МККК и ООН Украина пытается спасти военных из "Азовстали". 221 военных вывезли на оккупированную территорию для дальнейшего обмена, 53 тяжелораненых вывезли в больницу на территории ОРДО.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Непростой день. Но и этот день, как и все остальные, направлен на то, чтобы уберечь нашу страну и наших людей. Благодаря действиям украинских военных – ВСУ, разведки, а также переговорной группы, Международного комитета Красного Креста и ООН. надежду, что удастся сохранить жизнь наших ребят.

Хочу подчеркнуть: украинские герои нужны Украине живыми. Это наш принцип. Думаю, что эти слова поймет каждый адекватный человек".

Детали: Президент добавил, что операция по спасению защитников Мариуполя начата украинскими военными, разведчиками: "Чтобы вернуть ребят домой, работа продолжается, и эта работа нуждается в деликатности. И времени".

Зеленский добавил, что Украина сохраняет максимальную дипломатическую активность и в других направлениях в интересах страны.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало

  • 16 мая российское Минобороны сообщило о достижении договоренности о вывозе раненых украинских военных из заблокированного комбината "Азовсталь" в Мариуполе на оккупированную территорию.
  • Позже командир полка "Азов" Денис Прокопенко заявил, что защитники Мариуполя выполнили задание и что он хочет сохранить жизнь подчиненным.
  • Вечером агентство Reuters сообщило, что с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе выехали автобусы с украинскими военными.
  • В Генштабе сообщили, что в 16 мая началась эвакуация 53 тяжелораненых военнослужащих. Они доставлены в медицинское учреждение в Новоазовске (территория ОРДО).
  • Еще 211 защитников через гуманитарный коридор были эвакуированы в Еленовку с последующим возвращением их на подконтрольную Украине территорию через процедуру обмена.

Темы: АзовЗеленскийМариупольобмен
Главное сегодня

Враг понес потери и отошел на северодонецком направлении – сводка

Оккупанты снова ударили по военному объекту во Львовской области – ОВА

Гарнизон "Мариуполь" выполнил задачу, приказано сохранить жизнь – Генштаб

Путин планирует операции на Донбассе на уровне полковника или бригадного генерала – СМИ

"Доброй охоты": ПВО уничтожает штурмовик, ракету и три беспилотника РФ

Путин говорит мировым лидерам, что для переговоров с Зеленским еще не время - ОП

Все новости...
Азов
С "Азовстали" выехали автобусы с украинскими байцами – Reuters
Гарнизон "Мариуполь" выполнил задачу, приказано сохранить жизнь – Генштаб
Командир "Азова" говорит, что они выполнили задание и хочет сохранить жизнь подчиненным
Последние новости
10:51
Разрушены Ирпень, Бородянка, Буча: в Киевской области создали VR-музей памяти войны
10:48
Глава МИД Швеции подписала заявку на вступление в НАТО
10:43
Германия передала Украине противотанковые гранатометы и мины
10:42
УЗ назначает региональный экспресс Киев – Хмельницкий
10:41
аудиоРоссияне с ужасом ждут поставки иностранного оружия ВСУ – перехват СБУ
10:18
McKinsey продала российский бизнес местным партнерам
10:15
Странам ЕС предложат готовиться к полному прекращению поставок газа из РФ – СМИ
10:12
Правительство изменило состав правления Укрзализныци
10:02
РФ применяет неизбирательные артобстрелы из-за нежелания рисковать самолетами – британская разведка
09:56
Одна из крупнейших атак на Львовщину: ракеты повредили ж/д инфраструктуру
Все новости...