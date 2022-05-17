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Ніч у регіонах: Харків – без обстрілів, Донбас – у вогні, Первомайське обстріляли

Олена РощінаВівторок, 17 травня 2022, 10:53

У ніч на 17 травня російські війська завдали ракетні удари по Львівській, Чернігівській та Сумській областях, Харків нарешті не обстрілювали, ввечері обстріляли Первомайське в Миколаївській області, у Луганській та Донецькій областях – значні руйнування та жертви.

Джерело: оперативна інформація голів областей станом на 8-му ранку 17 травня

Деталі: Чернігівщина: о 5 ранку – ракетний удар по селищу Десна. За попередньою інформацією, є постраждалі. Деталі щодо наслідків уточнюються.

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Сумщина: п'ять ракетних ударів по Охтирці – пошкоджено дитячий садок, їдальня, приватні та багатоповерхові будинки.

Щонайменше троє поранених цивільних людей. З’ясовується детальна інформація про наслідки ударів та постраждалих осіб. 

Львівська область: одна ракета влучила у військовий об‘єкт (Яворівський район). Постраждалих та жертв немає. За попередньою інформацією, силами ППО збито три крилаті ракети. (ОВА повідомила також про пошкодження залізничної інфраструктури). 

ВІДЕО ДНЯ

Харків: ніч без обстрілів, з повітряними тривогами. 

Протягом доби по області ворог відкрив вогонь по населеним пунктам Харківського та Чугуївського районів. 

Загалом протягом доби по області отримали поранення 9 осіб, 2 людини загинули.

Луганщина: два потужних авіаудари, постійні артобстріли усієї території. 

У Сєвєродонецьку розбиті два корпуси лікарні та будівля науково-виробничого об'єднання "Імпульс". Маємо десятьох загиблих та трьох поранених

Також у Сєвєродонецьку зруйновані магазин будівельних матеріалів та чотири багатоповерхівки. Ще чотири будинки – в Рубіжному, два – в Лисичанську.

Донеччина: уся лінія фронту під постійними масованими обстрілами. Є поранені та загиблі. За добу – 8 вбитих, 6 поранених. 

За добу пошкоджено 32 житлових будинки, школа, інститут, 9 промислових об'єктів.

В результаті нічних обстрілів знову знеструмлено м. Красногорівка. Зараз займаються проведенням ремонтних робіт.

Обстріли по позиціях тривають, ЗСУ ситуацію контролюють.

Миколаївщина: ввечері внаслідок обстрілу смт Первомайське Первомайської громади пошкоджена п'ятиповерхівка та житловий будинок, жертв немає.

На Херсонщині ситуація стабільно критична, значні пошкодження та руйнування, окупанти намагаються встановити свої порядки в області.

Відносно спокійно ніч минула в решті областей. 

Теми: війнаХарківДонбасМиколаївська область
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