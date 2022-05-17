Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Ніч у регіонах: Харків – без обстрілів, Донбас – у вогні, Первомайське обстріляли

Олена РощінаВівторок, 17 травня 2022, 10:53

У ніч на 17 травня російські війська завдали ракетні удари по Львівській, Чернігівській та Сумській областях, Харків нарешті не обстрілювали, ввечері обстріляли Первомайське в Миколаївській області, у Луганській та Донецькій областях – значні руйнування та жертви.

Джерело: оперативна інформація голів областей станом на 8-му ранку 17 травня

Деталі: Чернігівщина: о 5 ранку – ракетний удар по селищу Десна. За попередньою інформацією, є постраждалі. Деталі щодо наслідків уточнюються.

Сумщина: п'ять ракетних ударів по Охтирці – пошкоджено дитячий садок, їдальня, приватні та багатоповерхові будинки.

Щонайменше троє поранених цивільних людей. З’ясовується детальна інформація про наслідки ударів та постраждалих осіб. 

Львівська область: одна ракета влучила у військовий об‘єкт (Яворівський район). Постраждалих та жертв немає. За попередньою інформацією, силами ППО збито три крилаті ракети. (ОВА повідомила також про пошкодження залізничної інфраструктури). 

Харків: ніч без обстрілів, з повітряними тривогами. 

ВІДЕО ДНЯ

Протягом доби по області ворог відкрив вогонь по населеним пунктам Харківського та Чугуївського районів. 

Загалом протягом доби по області отримали поранення 9 осіб, 2 людини загинули.

Луганщина: два потужних авіаудари, постійні артобстріли усієї території. 

У Сєвєродонецьку розбиті два корпуси лікарні та будівля науково-виробничого об'єднання "Імпульс". Маємо десятьох загиблих та трьох поранених

Також у Сєвєродонецьку зруйновані магазин будівельних матеріалів та чотири багатоповерхівки. Ще чотири будинки – в Рубіжному, два – в Лисичанську.

Донеччина: уся лінія фронту під постійними масованими обстрілами. Є поранені та загиблі. За добу – 8 вбитих, 6 поранених. 

За добу пошкоджено 32 житлових будинки, школа, інститут, 9 промислових об'єктів.

В результаті нічних обстрілів знову знеструмлено м. Красногорівка. Зараз займаються проведенням ремонтних робіт.

Обстріли по позиціях тривають, ЗСУ ситуацію контролюють.

Миколаївщина: ввечері внаслідок обстрілу смт Первомайське Первомайської громади пошкоджена п'ятиповерхівка та житловий будинок, жертв немає.

На Херсонщині ситуація стабільно критична, значні пошкодження та руйнування, окупанти намагаються встановити свої порядки в області.

Відносно спокійно ніч минула в решті областей. 

Теми: війнаХарківДонбасМиколаївська область
Головне сьогодні

ЗМІ з'ясували, що хоче Туреччина за зняття вето на розширення НАТО

У ВООЗ хвилюються, що Маріуполем може поширитись холера

Віцепрем'єр РФ приїхав на Херсонщину нав’язувати "російську сім'ю"

Відбудова в обмін на реформи: ЗМІ розкрили план ЄС з повоєнного відновлення України

ВІДЕОБілецький щодо захисників "Азовсталі": вони на місці зі зброєю в руках

Зеленський обговорив із Макроном порятунок військових із "Азовсталі"

Усі новини...
війна
Росіяни допитуватимуть українських бійців із "Азовсталі"
На Донеччині росіяни атакували підприємство Knauf Україна
Росія обстрілює прикордоння двох областей України, б'є по своїх і погрожує авіацією
Останні новини
02:00
ЗМІ: США та Європа розробляють маршрути для вивозу українського зерна
01:30
У Держдепі не бачать підстав для розмов із Лавровим
00:29
Макрон — Зеленському: У червні Єврорада розгляне заявку України на членство в ЄС
00:11
Чехія хоче продовжити надзвичайний стан через біженців з України
00:09
Повністю знищені або законсервовані: в SCM Ахметова оцінили збитки
23:54
Зеленський: Ракетні обстріли – спроба РФ компенсувати провали на сході та півдні
23:41
ЗМІ з'ясували, що хоче Туреччина за зняття вето на розширення НАТО
23:16
Deutsche Bahn допомагає експортувати українське зерно
23:00
ВІДЕОЗеленський процитував Чапліна на Каннському кінофестивалі: зал аплодував стоячи
22:55
Росія хоче вийти з СОТ та ВООЗ
Усі новини...