Ночь в регионах: Харьков – без обстрелов, Донбасс – в огне, Первомайское обстреляли

В ночь на 17 мая российские войска нанесли ракетные удары по Львовской, Черниговской и Сумской областям, Харьков наконец-то не обстреливали, вечером обстреляли Первомайское в Николаевской области, в Луганской и Донецкой областях – значительные разрушения и жертвы.

Источник: оперативная информация глав областей по состоянию на 8 утра 17 мая

Детали: Черниговская облатсь: в 5 утра – ракетный удар по поселку Десна. По предварительной информации, есть пострадавшие. Детали по поводу последствий уточняются.

Сумская область пять ракетных ударов по Ахтырке – поврежден детский сад, столовая, частные и многоэтажные дома.

По меньшей мере, трое раненых гражданских людей. Выясняется подробная информация о последствиях ударов и пострадавших.

Львовская область: одна ракета попала в военный объект (Яворовский район). Пострадавших и жертв нет. По предварительной информации, силами ПВО сбиты три крылатых ракеты. (ОВА сообщила также о повреждении железнодорожной инфраструктуры).

Харьков: ночь без обстрелов с воздушными тревогами.

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За сутки по области враг открыл огонь по населенным пунктам Харьковского и Чугуевского районов.

Всего за сутки по области получили ранения 9 человек, 2 человека погибли.

Луганская область: два мощных авиаудара, постоянные артобстрелы всей территории.

В Северодонецке разбиты два корпуса больницы и здание научно-производственного объединения "Импульс". Есть десять погибших и трое раненых.

Также в Северодонецке разрушены магазин строительных материалов и четыре многоэтажки. Еще четыре дома – в Рубежном, два – в Лисичанске.

Донецкая область: вся линия фронта под постоянными массированными обстрелами. Есть раненые и погибшие. За сутки – 8 убитых, 6 раненых.

За сутки повреждено 32 жилых дома, школа, институт, 9 промышленных объектов.

В результате ночных обстрелов снова обесточен г. Красногоровка. В настоящее время занимаются проведением ремонтных работ.

Обстрелы по позициям продолжаются, ВСУ ситуацию контролируют.

Николаевская область: вечером в результате обстрела пгт Первомайское Первомайской общины повреждена пятиэтажка и жилой дом, жертв нет.

В Херсонской области ситуация стабильно критична, значительные повреждения и разрушения, оккупанты пытаются установить свои порядки в области.

Относительно спокойно ночь прошла в остальных областях.