На Луганщині росіяни обстріляли з "Градів" евакуаційний автобус
Евакуаційний автобус з 36 людьми на Луганщині потрапив під обстріли російських окупантів.
Джерело: telegram-канал голови Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай
Пряма мова Гайдая: "17 травня евакуювали 36 жителів Лисичанська та Сєвєродонецька, шестеро із яких діти.
Автобус потрапив під обстріл, бо траса до сих пір прострілюється росіянами. Вони відкрили вогонь із "Градів". На щастя, всі цілі. Вони вже в безпеці".
Деталі: Автобуси потрапили під обстріл поблизу Володимирівки й нафтопереробного заводу біля Лисичанська.
Крім того, упродовж 17 травня врятували 8 жителів Врубівки і 32 мешканців Гірської об’єднаної територіальної громади. Загалом 73 мешканці Луганщини виїхали впродовж доби 17 травня.
Гайдай сказав, що охочих евакуюватися з прифронтових міст побільшало в останні дні через суттєве загострення ситуації. За його словами, щодня десятки людей готові виїжджати.
Але евакуацію доводиться проводити в небезпечних умовах, бо трасу обстрілюють з артилерії російські загарбники.
Передісторія:
- 16 травня внаслідок обстрілів російських окупантів Сєвєродонецька загинуло щонайменше 10 людей. Ворожі війська поливають артилерійським вогнем населені пункти на Луганщині.
- Зранку 17 травня Гайдай повідомив, що українські захисники вибили окупантів з-під Золотого і Сиротиного.
- За даними військової адміністрації, українська влада нині контролює 10% території Луганської області.