Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Луганщині росіяни обстріляли з "Градів" евакуаційний автобус

Денис КарловськийВівторок, 17 травня 2022, 17:50
На Луганщині росіяни обстріляли з Градів евакуаційний автобус
люди чекають на початок евакуації на луганщині. фото: луганська ова

Евакуаційний автобус з 36 людьми на Луганщині потрапив під обстріли російських окупантів.

Джерело: telegram-канал голови Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай

Пряма мова Гайдая: "17 травня евакуювали 36 жителів Лисичанська та Сєвєродонецька, шестеро із яких діти.

Реклама:

Автобус потрапив під обстріл, бо траса до сих пір прострілюється росіянами. Вони відкрили вогонь із "Градів". На щастя, всі цілі. Вони вже в безпеці".

Деталі: Автобуси потрапили під обстріл поблизу Володимирівки й нафтопереробного заводу біля Лисичанська.

Крім того, упродовж 17 травня врятували 8 жителів Врубівки і 32 мешканців Гірської об’єднаної територіальної громади. Загалом 73 мешканці Луганщини виїхали впродовж доби 17 травня.

ВІДЕО ДНЯ

Гайдай сказав, що охочих евакуюватися з прифронтових міст побільшало в останні дні через суттєве загострення ситуації. За його словами, щодня десятки людей готові виїжджати.

Але евакуацію доводиться проводити в небезпечних умовах, бо трасу обстрілюють з артилерії російські загарбники.

Евакуаційний автобус
Евакуаційний автобус
Фото: луганська ова

Передісторія:

  • 16 травня внаслідок обстрілів російських окупантів Сєвєродонецька загинуло щонайменше 10 людей. Ворожі війська поливають артилерійським вогнем населені пункти на Луганщині.
  • Зранку 17 травня Гайдай повідомив, що українські захисники вибили окупантів з-під Золотого і Сиротиного.
  • За даними військової адміністрації, українська влада нині контролює 10% території Луганської області.

Теми: Луганська областьевакуаціяобстрілРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
Луганська область
СБУ затримала екскомандира луганських "Прізраков": ховався в Одесі
У Москві залишили чинним "вирок" українському правозахиснику про 13 років колонії
На Луганщині окупанти планують до 1 жовтня паспортизувати всіх підлітків – ЦНС
Останні новини
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
Усі новини...
Реклама: