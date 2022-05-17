На Луганщині росіяни обстріляли з "Градів" евакуаційний автобус

люди чекають на початок евакуації на луганщині. фото: луганська ова

Евакуаційний автобус з 36 людьми на Луганщині потрапив під обстріли російських окупантів.

Джерело: telegram-канал голови Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай

Пряма мова Гайдая: "17 травня евакуювали 36 жителів Лисичанська та Сєвєродонецька, шестеро із яких діти.

Реклама:

Автобус потрапив під обстріл, бо траса до сих пір прострілюється росіянами. Вони відкрили вогонь із "Градів". На щастя, всі цілі. Вони вже в безпеці".

Деталі: Автобуси потрапили під обстріл поблизу Володимирівки й нафтопереробного заводу біля Лисичанська.

Крім того, упродовж 17 травня врятували 8 жителів Врубівки і 32 мешканців Гірської об’єднаної територіальної громади. Загалом 73 мешканці Луганщини виїхали впродовж доби 17 травня.

ВІДЕО ДНЯ

Гайдай сказав, що охочих евакуюватися з прифронтових міст побільшало в останні дні через суттєве загострення ситуації. За його словами, щодня десятки людей готові виїжджати.

Але евакуацію доводиться проводити в небезпечних умовах, бо трасу обстрілюють з артилерії російські загарбники.

Евакуаційний автобус Фото: луганська ова

Передісторія: