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В Луганской области россияне обстреляли из "Градов" эвакуационный автобус

Денис КарловскийВторник, 17 мая 2022, 17:50
В Луганской области россияне обстреляли из Градов эвакуационный автобус

Эвакуационный автобус с 36 людьми в Луганской области попал под обстрелы российских оккупантов.

Источник: telegram-канал главы Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай

Прямая речь Гайдая: "17 мая эвакуировали 36 жителей Лисичанска и Северодонецка, шестеро из которых – дети.

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Автобус попал под обстрел, потому что трасса до сих пор простреливается россиянами. Они открыли огонь из "Градов". К счастью, все цели. Они уже в безопасности".

Детали: Автобусы попали под обстрел вблизи Владимировки и нефтеперерабатывающего завода возле Лисичанска.

Кроме того, 17 мая спасли 8 жителей Врубовки и 32 жителей Горной объединенной территориальной общины. Всего 73 жителя Луганской области выехали в течение суток 17 мая.

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Гайдай сказал, что желающих эвакуироваться из прифронтовых городов увеличилось в последние дни из-за существенного обострения ситуации. По его словам, каждый день десятки людей готовы уезжать.

Но эвакуацию приходится проводить в опасных условиях, потому что трассу обстреливают из артиллерии российские захватчики.

Люди в эвакуационном автобусе 17 мая
Люди в эвакуационном автобусе 17 мая
Фото: луганская ова

Предыстория:

  • 16 мая в результате обстрелов российских оккупантов Северодонецка погибли по меньшей мере 10 человек. Вражеские войска поливают артиллерийским огнем населенные пункты в Луганской области.
  • Утром 17 мая Гайдай сообщил, что украинские защитники выбили оккупантов из-под Золотого и Сыротиного.
  • По данным военной администрации, украинские власти сейчас контролируют 10% территории Луганской области.

Темы: Луганская областьэвакуацияобстрелРосcия
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