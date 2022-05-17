В Луганской области россияне обстреляли из "Градов" эвакуационный автобус
Эвакуационный автобус с 36 людьми в Луганской области попал под обстрелы российских оккупантов.
Источник: telegram-канал главы Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай
Прямая речь Гайдая: "17 мая эвакуировали 36 жителей Лисичанска и Северодонецка, шестеро из которых – дети.
Автобус попал под обстрел, потому что трасса до сих пор простреливается россиянами. Они открыли огонь из "Градов". К счастью, все цели. Они уже в безопасности".
Детали: Автобусы попали под обстрел вблизи Владимировки и нефтеперерабатывающего завода возле Лисичанска.
Кроме того, 17 мая спасли 8 жителей Врубовки и 32 жителей Горной объединенной территориальной общины. Всего 73 жителя Луганской области выехали в течение суток 17 мая.
Гайдай сказал, что желающих эвакуироваться из прифронтовых городов увеличилось в последние дни из-за существенного обострения ситуации. По его словам, каждый день десятки людей готовы уезжать.
Но эвакуацию приходится проводить в опасных условиях, потому что трассу обстреливают из артиллерии российские захватчики.
Предыстория:
- 16 мая в результате обстрелов российских оккупантов Северодонецка погибли по меньшей мере 10 человек. Вражеские войска поливают артиллерийским огнем населенные пункты в Луганской области.
- Утром 17 мая Гайдай сообщил, что украинские защитники выбили оккупантов из-под Золотого и Сыротиного.
- По данным военной администрации, украинские власти сейчас контролируют 10% территории Луганской области.