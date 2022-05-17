В Луганской области россияне обстреляли из "Градов" эвакуационный автобус

Эвакуационный автобус с 36 людьми в Луганской области попал под обстрелы российских оккупантов.

Источник: telegram-канал главы Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай

Прямая речь Гайдая: "17 мая эвакуировали 36 жителей Лисичанска и Северодонецка, шестеро из которых – дети.

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Автобус попал под обстрел, потому что трасса до сих пор простреливается россиянами. Они открыли огонь из "Градов". К счастью, все цели. Они уже в безопасности".

Детали: Автобусы попали под обстрел вблизи Владимировки и нефтеперерабатывающего завода возле Лисичанска.

Кроме того, 17 мая спасли 8 жителей Врубовки и 32 жителей Горной объединенной территориальной общины. Всего 73 жителя Луганской области выехали в течение суток 17 мая.

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Гайдай сказал, что желающих эвакуироваться из прифронтовых городов увеличилось в последние дни из-за существенного обострения ситуации. По его словам, каждый день десятки людей готовы уезжать.

Но эвакуацию приходится проводить в опасных условиях, потому что трассу обстреливают из артиллерии российские захватчики.

Люди в эвакуационном автобусе 17 мая Фото: луганская ова

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