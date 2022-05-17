Росіяни допитуватимуть українських бійців із "Азовсталі"

Слідчі СК РФ допитають українських бійців, які перебували на комбінаті "Азовсталь" у Маріуполі.

Джерело: Слідком Росії у Telegram

Дослівно: "Слідчі СК Росії в рамках розслідування кримінальних справ про злочини українського режиму проти мирного населення Донбасу допитають бойовиків, які здалися і які перебували на комбінаті "Азовсталь" у Маріуполі".

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Деталі: У СК заявили, що слідчі встановлять особи "націоналістів", перевірять їх на причетність до скоєних проти цивільного населення злочинів, а отримані під час допитів відомості будуть зіставлені з іншими даними, що є в матеріалах російських кримінальних справ.

Що передувало: Держдума РФ у середу розгляне проєкт ухвали про заборону обміну так званих "нацистських злочинців", а Верховний суд РФ 26 травня розгляне визнання українського полку "Азов" терористичною організацією.

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