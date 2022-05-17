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Росіяни допитуватимуть українських бійців із "Азовсталі"

Катерина ТищенкоВівторок, 17 травня 2022, 19:58
Азовсталь, фото Getty Images

Слідчі СК РФ допитають українських бійців, які перебували на комбінаті "Азовсталь" у Маріуполі.

Джерело: Слідком Росії у Telegram

Дослівно: "Слідчі СК Росії в рамках розслідування кримінальних справ про злочини українського режиму проти мирного населення Донбасу допитають бойовиків, які здалися і які перебували на комбінаті "Азовсталь" у Маріуполі".

Деталі: У СК заявили, що слідчі встановлять особи "націоналістів", перевірять їх на причетність до скоєних проти цивільного населення злочинів, а отримані під час допитів відомості будуть зіставлені з іншими даними, що є в матеріалах російських кримінальних справ.

Що передувало: Держдума РФ у середу розгляне проєкт ухвали про заборону обміну так званих "нацистських злочинців", а Верховний суд РФ 26 травня розгляне визнання українського полку "Азов" терористичною організацією.

Передісторія:

  • 16 травня Генштаб ЗСУ заявив, що гарнізон "Маріуполь" виконав поставлене бойове завдання, командирам підрозділів віддано наказ зберегти життя особового складу.
  • 53 важкопоранених військовослужбовців із "Азовсталі" було доставлено до медзакладу у Новоазовську (територія ОРДО). "Ще 211 захисників через гуманітарний коридор були евакуйовані до Оленівки з подальшим поверненням їх на підконтрольну Україні територію через процедуру обміну", - заявляли в Генштабі.
  • 17 травня віце-прем'єрка Ірина Верещук також заявила, що після стабілізації стану важкопоранених українських військових із "Азовсталі" їх буде обміняно на російських військовополонених.
  • У Міноборони наголосили, що іншої формули порятунку українських захисників "Азовсталі", ніж та, яка використовується зараз, не може бути.

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Теми: Азов МаріупольРосіявійна
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