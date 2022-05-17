Россияне будут допрашивать украинских бойцов с "Азовстали"

Следователи СК РФ допросят украинских бойцов, находившихся на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе.

Источник: Следком России в Telegram

Дословно: "Следователи СК России в рамках расследования уголовных дел о преступлениях украинского режима против мирного населения Донбасса допросят сдавшихся боевиков, укрывавшихся на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе".

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Детали: В СК заявили, что следователи установят личности "националистов", проверят их на причастность к совершенным против гражданского населения преступлениям, а полученные в ходе допросов сведения будут сопоставлены с другими имеющимися в материалах российских уголовных дел данными.

Что предшествовало: Госдума РФ в среду рассмотрит проект постановления о запрете обмена так называемых "нацистских преступников", а Верховный суд РФ 26 мая рассмотрит признание украинского полка "Азов" террористической организацией.

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