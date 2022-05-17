Россияне будут допрашивать украинских бойцов с "Азовстали"
Следователи СК РФ допросят украинских бойцов, находившихся на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе.
Источник: Следком России в Telegram
Дословно: "Следователи СК России в рамках расследования уголовных дел о преступлениях украинского режима против мирного населения Донбасса допросят сдавшихся боевиков, укрывавшихся на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе".
Детали: В СК заявили, что следователи установят личности "националистов", проверят их на причастность к совершенным против гражданского населения преступлениям, а полученные в ходе допросов сведения будут сопоставлены с другими имеющимися в материалах российских уголовных дел данными.
Что предшествовало: Госдума РФ в среду рассмотрит проект постановления о запрете обмена так называемых "нацистских преступников", а Верховный суд РФ 26 мая рассмотрит признание украинского полка "Азов" террористической организацией.
Предыстория:
- 16 мая Генштаб ВСУ заявил, что гарнизон "Мариуполь" выполнил поставленную боевую задачу, командирам подразделений отдан приказ сохранить жизнь личного состава.
- 53 тяжелораненых военнослужащих из "Азовстали" были доставлены в медучреждение в Новоазовске (территория ОРДО). "Еще 211 защитников через гуманитарный коридор были эвакуированы в Еленовку с последующим возвращением их на подконтрольную Украине территорию через процедуру обмена", - заявляли в Генштабе.
- 17 мая вице-премьер Ирина Верещук также заявила, что после стабилизации состояния тяжелораненых украинских военных из "Азовстали" они будут обменены на российских военнопленных.
- В Минобороны подчеркнули, что другой формулы спасения украинских защитников "Азовстали", чем та, которая используется сейчас, не может быть.