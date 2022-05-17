Медведєв заявив, що Росія не допустить Третьої світової

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що РФ не допустить розв'язання Третьої світової війни.

Джерело: Медведєв у Telegram після відвідування ядерного центру в Сарові

Дослівно: "Історія ядерного центру у Сарові назавжди пов'язана з іменами тих, хто створив ядерний щит нашої країни. Арсенал сучасних, надійних, ефективних озброєнь і сьогодні охолоджує амбіції тих, хто своїми та чужими руками готовий розв'язати Третю світову. Ми такої ситуації не допустимо.

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Але змушені постійно нагадувати, що у разі нападу на нашу країну здатні дати негайну та надпотужну відповідь. Відбити будь-яку агресію, що загрожує нашій державі".

Деталі: На опублікованому відео Медведєв заявив про необхідність прискорити в РФ розвиток прикладної науки, націленої на конкретні результати, у найкоротшій перспективі.

"Коли тут перебуваєш, весь час думаєш про фундаментальні дослідження і про те, наскільки навіть самі вчені часом не можуть уявити собі, яким буде застосування їхніх відкриттів у найкоротшій перспективі… Багато чого з того, чим зараз займаються в Сарові, чим займаються в інших наших наукових центрах, може статися, що стане дуже актуальним і в практичному житті у найкоротшій перспективі", - сказав він.

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Що передувало: 12 травня Медведєв заявив, що накачування країнами НАТО України зброєю підвищують можливість переходу в повноцінну ядерну війну.

Раніше Медведєв говорив, що Росія може застосувати ядерну зброю у чотирьох випадках, один з яких - акт агресії проти Росії чи її союзників, у результаті якого під загрозою було би існування країни. Пізніше Медведєв заявив, що санкції проти Росії можуть бути розцінені як акт агресії західних країн.