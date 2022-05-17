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Медведєв заявив, що Росія не допустить Третьої світової

Катерина ТищенкоВівторок, 17 травня 2022, 21:05
Медведєв заявив, що Росія не допустить Третьої світової
Дмитро Медведєв, AFP via Getty Images

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що РФ не допустить розв'язання Третьої світової війни.

Джерело: Медведєв у Telegram після відвідування ядерного центру в Сарові

Дослівно: "Історія ядерного центру у Сарові назавжди пов'язана з іменами тих, хто створив ядерний щит нашої країни. Арсенал сучасних, надійних, ефективних озброєнь і сьогодні охолоджує амбіції тих, хто своїми та чужими руками готовий розв'язати Третю світову. Ми такої ситуації не допустимо.

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Але змушені постійно нагадувати, що у разі нападу на нашу країну здатні дати негайну та надпотужну відповідь. Відбити будь-яку агресію, що загрожує нашій державі".

Деталі: На опублікованому відео Медведєв заявив про необхідність прискорити в РФ розвиток прикладної науки, націленої на конкретні результати, у найкоротшій перспективі.

"Коли тут перебуваєш, весь час думаєш про фундаментальні дослідження і про те, наскільки навіть самі вчені часом не можуть уявити собі, яким буде застосування їхніх відкриттів у найкоротшій перспективі… Багато чого з того, чим зараз займаються в Сарові, чим займаються в інших наших наукових центрах, може статися, що стане дуже актуальним і в практичному житті у найкоротшій перспективі", - сказав він.

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Що передувало: 12 травня Медведєв заявив, що накачування країнами НАТО України зброєю підвищують можливість переходу в повноцінну ядерну війну.

Раніше Медведєв говорив, що Росія може застосувати ядерну зброю у чотирьох випадках, один з яких - акт агресії проти Росії чи її союзників, у результаті якого під загрозою було би існування країни. Пізніше Медведєв заявив, що санкції проти Росії можуть бути розцінені як акт агресії західних країн.

Теми: РосіявійнаМедведєв
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