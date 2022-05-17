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Медведев заявил, что Россия не допустит Третьей мировой

Катерина ТищенкоВторник, 17 мая 2022, 21:05
Медведев заявил, что Россия не допустит Третьей мировой
Дмитрий Медведев, AFP via Getty Images

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что РФ не допустит развязывания Третьей мировой войны.

Источник: Медведев в Telegram после посещения ядерного центра в Сарове

Дословно: "История ядерного центра в Сарове навсегда связана с именами тех, кто создал ядерный щит нашей страны. Арсенал современных, надёжных, эффективных вооружений и сегодня охлаждает амбиции тех, кто своими и чужими руками готов развязать Третью мировую. Мы такой ситуации не допустим.

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Но вынуждены постоянно напоминать, что в случае нападения на нашу страну способны дать немедленный и сверхмощный ответ. Отразить любую агрессию, которая угрожает нашему государству".

Детали: На опубликованном видео Медведев заявил о необходимости ускорить в РФ развитие прикладной науки, нацеленной на конкретные результаты, в самой короткой перспективе.

"Когда здесь находишься, все время думаешь о фундаментальных исследованиях и о том, насколько даже сами ученые подчас не могут представить себе, каково будет применение их открытий в самой короткой перспективе… Многое из того, чем сейчас занимаются в Сарове, чем занимаются в других наших научных центрах, может так статься, что станет весьма актуальным и в практической жизни в самой короткой перспективе", - сказал он.

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Что предшествовало: 12 мая Медведев заявил, что накачивание странами НАТО Украины оружием повышают вероятность перехода в полноценную ядерную войну.

Ранее Медведев говорил, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях, один из которых – акт агрессии против России или ее союзников, в результате которого под угрозой было бы существование страны. Позже Медведев заявил, что санкции против России могут быть расценены как акт агрессии западных стран.

Темы: РосcиявойнаМедведев
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