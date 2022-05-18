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Регіони: ракети по Дніпру й Миколаєву, обстріли Сумщини, бої за Дробишеве

Олена РощінаСереда, 18 травня 2022, 09:11
Регіони: ракети по Дніпру й Миколаєву, обстріли Сумщини, бої за Дробишеве
Ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

Російські війська в середу вранці випустили по місту Дніпро дві ракети ,одну з них вдалося збити, а також ракету по Миколаєву, Сумщина перебувала під обстрілами, в Харкові – тихо, бойові дії не вщухають у Луганській і Донецькій областях 

Джерело: оперативні дані голів областей щодо ситуації в регіонах станом на 08:00 середи 18 травня 

Деталі: На Дніпропетровщині зранку – ракетна атака по Дніпру. Одну ракету збили. Уламки пошкодили будинки, є поранена людина. Друга ракета втрапила в об’єкт транспортної інфраструктури та спричинила значні руйнування. 

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Також ворог обстріляв дві громади на межі із Херсонщиною – Зеленодольську, Апостолівську. Наразі постраждалих немає. Деталі обстрілів з’ясовуються.

Сумщина: з вечора тривали артилерійські обстріли області з території Росії. Найбільше постраждали Білопільська, Ворожбянська, Новослобідської громади. Втрати і руйнування уточнюються.

Харків: без нічних обстрілів. 

ВІДЕО ДНЯ

Протягом доби обстрілювали Печеніги, Чугуївського району, одна людина поранена

Також є поранений у с.Циркуни. 

Луганщина: масовані артобстріли усієї території.

Знову обстріляли "Азот" – пошкоджено одну із адмінбудівель та прохідну об’єднання. Загалом 15 артилерійських атак по Сєвєродонецьку, зуйнувано 12 багатоповерхівок. 

По селах Попаснянської громади у вівторок завдано ракетно-бомбових ударів із літаків Су-35. Пошкоджень багато. Із виявлених – будинки в Золотарівці, Комишувасі, Врубівці, а також у місті Гірське. Є загиблі та поранені.

Донеччина: бої по всій лінії фронту. 

Важкі бої ведуться за Дробишеве поблизу Лиману, над яким ворог намагається встановити контроль. Бої на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Курахівському напрямках. 

Постійні обстріли не лише військових позицій, а й населених пунктів. За добу – 7 загиблих та 6 поранених.

17 травня росіяни завдали ракетний удар по важливих промислових об'єктах, зокрема Кнауф Україна. У Бахмуті – пряме влучення ракети у житловий будинок. Є загиблі та поранені.

Миколаївщина: у вівторок вдень та близько 23:30 були обстріли Широківської громади. Потерпілих немає. Пошкоджені житлові будинки. 

У середу зранку, о 7:30, внаслідок обстрілу смт Первомайське Первомайської громади пошкоджена школа, жертв немає. 

Також зранку ракетного удару зазнали житлові квартали Миколаєва. Внаслідок обстрілу постраждала одна людина. Детальна інформація щодо наслідків з’ясовується. 

На Херсонщині ситуація стабільно критична, окупанти продовжують обстріл позицій ЗСУ та знищення інфраструктури в окупованих селах Високопільської, Великоолександрівської, Нововоронцовської та Станіславської тергромад. 

У більшості населених пунктів цих громад розтрощено та пошкоджено половину будинків місцевих жителів, школи, садочки, амбулаторії та інші об’єкти інфраструктури.

Відносно спокійно ніч минула в інших регіонах України.

Теми: війнаДніпроМиколаївДонбас
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